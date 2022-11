- Egy recesszió a lakossági ingatlanpiacon úgy indul, hogy a hirdetési árak nem változnak, az alkupozíciók viszont igen, vagyis egyre nagyobbakat alkudnak a vevők, és egyre kevesebbet csörög a tulajdonosoknál a telefon. Sürgős eladásoknál pedig csökkentik a hirdetési árakat – foglalta össze Demeter Tibor ingatlanpiaci szakértő jelenlegi tapasztalatait.

Az ingatlanpiac mélypontja még nem érkezett el, erősítette meg Demeter Tibor.

- Mi ezt valamikor jövő év elejére várjuk. Az azonban biztos, hogy még lefele tart a görbe – hangsúlyozta a szakértő. - Azt, hogy ez a görbe mikor indul el felfelé, vagy mikor megy át stagnálásba, erre ma egy szakértő sem tud biztos választ adni. Szerintem márciusig mindenképpen tart a lejtmenet, akkor térjünk vissza rá, hogy milyen folyamatok befolyásolják a piacot. Mert az infláció megállítása, a geopolitikai helyzet tisztázása, ne adjisten egy háború vége okozhatnak olyan fordulatot a piacon, amit ma még nem lehet látni. De jelenleg még nem vagyunk a mélyponton – emelte ki.

Csökkennek az árak

- A következő szakaszába lépett Miskolc és környékének ingatlanpiaca, mára hirdetési árakban is látunk csökkenéseket, egyre több tulajdonos faragja le árait. Azt vesszük észre, hogy amíg akár 3-4 hónappal ezelőtt is egy 17-18 millió forintos lakásvételár jó ajánlatnak tűnt, most ugyanerre már nem csörren meg a telefon, és csak akkor változik a helyzet, ha az ár lemegy 14-15 millióra. Kevesebb vevő van a piacon, és ez a kevesebb vevő a legjobb vételeket veszi csak meg. Még néhány hónapja a kicsit drágább ingatlanokra is érkeztek ajánlatok – foglalta össze Demeter Tibor.

A KSH legfrissebb statisztikája alapján 2022 második negyedévére – 2015-höz viszonyítva – az új lakások árindexe 259 százalékra, a használtaké 251 százalékra nőtt. Az inflációt is figyelembe vevő, egyesített reálárindex is közel megduplázódott, elérte a 195 százalékot. Noha április-június még rekordnak számító – éves összevetésben 24 százalékos áremelkedést hozott, ezzel – az inflációval korrigált reálértéken nézve – vélhetően csúcsra is ért a hazai lakáspiac - összegzi az ingatlan.com.

Vezetünk a drágulásban

A forgalom visszaesése mellett megállhat az árak növekedése is – ezt prognosztizálták a második negyedéves adatok kapcsán is korábban a hazai szakértők. A 2021-ben felgyorsuló lakásárdrágulás 2022-ben is folytatódott. Az I. negyedévben a használt lakások 8,9, az újak 6,6 százalékkal, a II. negyedévben 6,3, illetve 3,3 százalékkal kerültek többe – derül ki a KSH legfrissebb, időben azonban csak a második negyedévvel bezáróan publikált adataiból.

Közben az Eurostat legutóbbi lakásforgalmi statisztikája is arról árulkodott, hogy a magyar lakáspiacon már tapinthatók a hangulatváltozás jelei is. Idén már nem Magyarországon emelkedtek leggyorsabban a lakásárak – ez volt a fő újdonsága az Eurostat néhány hete megjelent jelentésének. 2022 második negyedévében e téren lehagyta hazánkat Szlovákia, Litvánia, Lettország és Észtország is. Ám az uniós országok hosszabb távú „árversenyében” még változatlanul vezettünk: az elmúlt hét évben összességében nálunk drágultak legjobban a lakóingatlanok. Ezt a trendet azonban az év második felében már nem érzékelik az ingatlanpiac szereplői.