Kétszeresükre drágulhatnak az év végéig tavaly szeptemberhez képest a higiéniai papírtermékek, közölte a napokban a Vajda-Papír. Hozzátették: ugyanakkor ellátási hiánytól nem kell tartani. A változást a higiéniai papírgyártó cég azzal indokolta, hogy beszerzési és energiaköltségei is mintegy száz százalékkal nőnek az idén az ukrajnai háború és az energiaválság következményeként. A pluszköltségeknek azonban csak egy részét hárítják át a fogyasztókra, hangsúlyozták, megjegyezve: a fogyasztói ár a kereskedőkön is múlik.

Drága a cellulóz

Portálunk megkeresésére Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: legfőbb tevékenységük a higiéniai papír- és egészségügyi termékek gyártása mint a toalettpapír, a papírtörlő, a papír zsebkendő, a szalvéta és a sebészeti arcmaszk, de emellett alappapírt is gyártanak, melynek alapanyaga a cellulóz. A gyártáshoz használt cellulóz távoli országokból érkezik. A hosszú rostú cellulózt jellemzően a Skandináv térségből, a rövid rostút pedig Dél-Amerikából szerzik be, és folyami szállítással juttatják el Magyarországra.

Elérhető a cellulóz a nemzetközi piacon is, de tavaly év eleje óta több mint duplájára emelkedett az ára. Bár a cellulózzal nincs ellátási probléma, de középtávon nem várható csökkenés az árában. A környezetvédelmi intézkedések nyomán, a műanyagok visszaszorulásával jelentősen nőtt a papírfelhasználás minden téren, így a cellulózé is. A friss cellulóz, amelyből a higiéniai alappapír készül, nem helyettesíthető más alapanyaggal a technológiai és minőségi szabályozottság miatt. Az újrahasznosított papír mint alapanyag elérhetősége pedig korlátozott, nem áll rendelkezésre kellő mennyiség a tiszta cellulóz teljes és globális szintű kiváltására.

Elkerülhetetlen

– Az alapanyagárak és az előállítási költségek drasztikus és tartós emelkedésének hatását már a legtöbb iparágban, így a papírgyártásban sem tudják a gyártók tompítani, ezért elkerülhetetlen azok legalább részleges áthárítása a vásárlókra. A belföldi piacunkat jelentős mértékben érintette a forint gyengülése is, tetézve a dollár erősödésével, hiszen a fentebb említett alapanyag-beszerzéseink jellemzően euró vagy dollár alapúak. 2022-ben négy alkalommal kellett áremelést végrehajtanunk, és a folyamatnak előreláthatólag még nincs vége. Cégünk termelési költségei 2021 szeptembere óta több mint száz százalékkal nőttek, csak az energia és beépülő anyagok árváltozása miatt, és még erre jön rá az árfolyam, a bér, a szállítási és egyéb költségek árhatása is. A költségnövekedéseket figyelve belső hatékonyságnövelő lépésekkel próbáljuk tompítani ezek hatását, de az iparág extrém nagy energiaigénye miatt nem elkerülhető ezek részleges áthárítása a fogyasztók felé. Az export szállítmányozásban az üzemanyag és a fuvarozási árak emelkedése miatt is jelentős költségnövekedéssel számolunk, amit a fuvareszközök elérhetősége tovább nehezít – sorolta az ügyvezető igazgató.

Felülírta

Hangsúlyozta: az alapanyagárak és az előállítási költségek drasztikus és tartós emelkedésének hatását már a legtöbb iparágban, így a papírgyártásban sem tudják a gyártók tompítani, ezért elkerülhetetlen volt azok, legalább részleges áthárítása a fogyasztókra. A geopolitikai és gazdasági események, amelyek közvetlenül érintették az energiahordozók elérhetőségét és várhatóan hosszútávon fennmaradnak, további drámai gáz- és villamosenergia-áremelkedéseket okoztak. Ezek hatását az árfolyamváltozás csak fokozta, felülírva minden korábbi üzleti feltételezésüket. Így év végéig szükséges további két számjegyű áremelést végrehajtani, amiről értesítették kereskedelmi partnereinket is, tette hozzá az ügyvezető igazgató.

– Összességében sajnos azt kell, hogy mondjam, év végére a bekerülési áraink nagyságrendileg száz százalékkal fogják meghaladni az előző évit, azaz duplázódás várható az árakban tavaly szeptemberhez képest. Természetesen a polci árképzés a kereskedelmi csatornák saját döntése – közölte a számunkra nem túl jó hírt Vajda Attila.