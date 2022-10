Korábban írtunk róla, hogy az új rezsiszabályok, az emelkedő energiaárak és ezzel változó költségek terelhetik-e a home office választása felé a munka világát. Akkor megkérdeztük Ádám Imrét a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének alelnökét, hogy lehet-e hatással az energiaválság a munkavállalókra és a munkáltatókra. Akkor azt mondta, ahol szükséges a speciális és képzett munkaerő, ott igyekeznek mindig a lehető legtöbbet nyújtani a munkaadók a munkavállalóknak. Rámutatott: a home office törvény (amelyet tavaly decemberben fogadott el az országgyűlés – a szerk.) első körben az informatika területén dolgozók esetében fog hasznosulni, mert ők azok, akik kellő hatékonysággal tudják végezni otthonról is a feladataikat. Más területeken a munkaadók a pandémia után igyekeztek visszaterelni a munkavállalókat a jelenléti foglalkoztatásba, de az energiaárak jelentős emelkedése azt eredményezheti, hogy egy-egy napot vagy akár teljes munkaidőt a munkavállalók otthonról dolgozzanak, még azokon a területeken is, ahol korábban ez nem volt jellemző – húzta alá.

Régiónkban kevesen dolgoztak így

A Központi Statisztikai Hivatal elérhető adatbázisában egyébként azt látni: erre a foglalkoztatási formára a covid volt nagy hatással. 2020 májusában érte el a csúcsát, amikor közel 760 ezer főt, a foglalkoztatottak 17 százalékát érintette. Az észak-magyarországi régió a lehetőséggel legkevésbé élő térségek között volt, a foglalkoztatottak 4,2 százaléka dolgozott így.

Élni fognak vele

Toldi Gábor HR-szakértő szerint sok cég ezzel a módszerrel fog spórolni a téli fűtésszámlán. Kiemelte, hogy a vállalatoknak lehetőségük van a dolgozók fűtésszámláját a minimálbér 10 százalékáig adómentesen támogatni, azaz idén 20 ezer forintot adhat rezsi-hozzájárulásra – írja az index.hu. A cikk rámutatott: A pandémia időszakában a cégek nagy része előnyben részesítette az otthoni munkavégzést. A koronavírus-járvány előtt csupán a munkavállalók 3 százaléka dolgozott otthonról. Toldi Gábor azt is elmondta, hogy azóta a hirdetésekben megjelenítik a munkaadók ezt a lehetőséget, hogy így tegyék vonzóbbá az állásajánlatukat.

Több mint egy millió munkavállalót jelenthet

A Magyar Távmunka Szövetség elnöke, Forgács Tamás azt nyilatkozta portálunknak, hogy munkaadóknak újabb erős indokuk lesz arra, hogy az otthoni munkavégzés felé tereljék az irányt, ami a korábbi számok alapján nagyjából 1 millió főre tehető.

„Ezt az alapján tudom kijelenteni, hogy a covidra visszanyúlva is sokan éltek a lehetőséggel, hiszen nem volt más választásuk, így lehet ez most is az energiaválság miatt”. Hozzátette: Sokan nem jól látják a távmunkát, szerinte például az államigazgatásban is, a távmunka alternatívája a személyes munkavégzésnek.

„Határozottan állítom, hogy a munkavállaló ugyanolyan hatékonysággal tudja végezni a munkáját távolról, mint személyesen”

– húzta alá. Hangsúlyozta: A távmunka előfeltétele az, hogy a teljesítményt valahogy meghatározzák a munkaadók, azaz, hogy követhető legyen, hogy a munkavállaló elvégzi-e a rábízott feladatokat. Forgács Tamás szerint ez nem helyszín kérdése és arra is emlékeztetett, hogy különböző ellenőrzési formákat, amelyeket a pandémia alatt dolgoztak ki a nagyobb cégek a távmunkában dolgozók ellenőrzésére, annyira beváltak, hogy most is azokat használják.