Egyre többen keresnek olyan állást, amelyik otthoni munkavégzést is kínál. Az egyik legnagyobb álláshirdetésekkel foglalkozó oldalon mi is számtalan olyan munkáltató hirdetését találtuk, amelyek távmunkát kínálnak a leendő alkalmazottaiknak.

A jogi háttér adott: decemberben a parlament elfogadta a munka törvénykönyvének módosítását, amely a rendszeres munkavégzési formák közé emelte az otthoni munkavégzést. Egyértelmű szabályozás még nincs, azaz hogy kötelezhetik-e rá a munkavállalót vagy épp ellenkezőleg. Így a cégek saját maguk által szabhatják meg a munkavállalónak a munkavégzés feltételeit.

„Foglalkoztatási szürke zónát sikerült bevonni a szabályozói körbe. Viszont egy nagyon fontos kérdésre nem kapunk választ, és ez az önkéntesség kérdése” – értékelte a törvénymódosítást Sipka Péter munkajogi szakértő, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa a Világgazdaságnak. Szerinte látható a kormányzati szándék, a jogalkotó ugyanis a home office-t távmunkavégzéssé nyilvánította.

A szakma szerint támogatni kell

A munkavégzés forradalmának elején járunk – ezt Mandrik István, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkáltatói oldalának ügyvivője mondta el a Világgazdaságnak. Úgy látja: csak annyi történt, hogy a pandémia felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyekben élünk. Felvetette, hogy a távmunka helye szinte bárhol lehet. Ez pedig a munkahelyi balesetek miatt további problémát okozhat. Emiatt a munkáltatóknak a jövőben számítaniuk kell arra, hogy megnőnek az adminisztratív költségeik. Támogatni kell a home office-t, mert ez a jövő útja. Viszont további szabályozásra van szükség – szögezte le Mandrik István.

Az otthoni munkavégzés pozitív hatása lehet a jövőben az is, hogy azokat a munkaköröket, amelyek távmunkában is betölthetők, nem kell helyszínhez kötni, ezzel csökkentve a bejárás és a munkáltató költségeit (irodabérlés, fenntartás). A másik előnye az is lehet, hogy a legutóbbi felmérések szerint egyre több irodai alkalmazott kéri a munkáltatóját arra, hogy részben vagy teljes egészében dolgozhasson távmunkában, mert jobbnak látja a munkakörülményeit, valamit a megkérdezettek több mint fele hatékonyabb munkavégzésről számolt be a Világgazdaság home office-os kutatásában.

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a hazai és egyben megyei cégek továbbra sem támogatják az otthoni munkavégzést. A legfőképpen azzal indokolják, hogy nem látják biztosítottnak a munkavégzés hatékonyságát, mert nem minden munkavállalónak van megfelelő felszereltség birtokában a munkavégzéshez. És az otthon viselt költségek fedezete sem tisztázott a munkavállaló részéről.