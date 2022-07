Egyre többen keresnek olyan álláslehetőséget, amely otthoni munkavégzést is kínál. Az egyik legnagyobb álláshirdetésekkel foglalkozó oldalon mi is számtalan olyan munkáltatói hirdetést találtunk, amelyik egybevág ezzel a szándékkal.

A törvény ezt bátorítja is: decemberben a parlament elfogadta a munka törvénykönyvének módosítását, a rendszeres munkavégzési formák közé emelve az otthoni munkavégzést. Egyértelmű szabályozás még nincs, azaz hogy adott esetben akár kötelezhetik-e rá a munkavállalót vagy sem. Így a cégek maguk szabhatják meg a munkavállalónak a munkavégzés feltételeit.

„Egy foglalkoztatási szürke zónát sikerült bevonni a szabályozói körbe, viszont egy nagyon fontos kérdésre nem kapunk választ, ez az önkéntesség kérdése” – értékelte a törvénymódosítást Sipka Péter munkajogi szakértő, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa a Világgazdaságnak, kiemelve: látható a kormányzati szándék, a jogalkotó ugyanis a home office-t távmunkavégzéssé nyilvánította.

A munkavégzés forradalmának elején járunk – ezt Mandrik István, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkáltatói oldalának ügyvivője mondta el a Világgazdaságnak. Szerinte csak annyi történt, hogy a pandémia felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyekben élünk. Felvetette, hogy a távmunka helye szinte bárhol lehet, ez pedig a munkahelyi balesetek miatt további problémát okozhat, emiatt a munkáltatóknak a jövőben számítaniuk kell arra, hogy megnőnek az adminisztratív költségeik. Támogatni kell a home office-t, mert ez a jövő útja, viszont további szabályozásra van szükség – szögezte le.

Első kör: az informatika területe

Az otthoni munkavégzés hozadéka lehet a munkaadó számára, hogy például a bejárás, az irodabérlés, -fenntartás költségeinek csökkentésével mérsékelhető a kiadás. A másik előny a munkavállalónál jelentkezik: egyre több irodai alkalmazott kéri a munkáltatóját, hogy részben vagy egészen dolgozhasson távmunkában, mivel jobbnak látja a munkakörülményeit. A megkérdezettek több mint fele hatékonyabb munkavégzésről számolt be a Világgazdaság home office-kutatásában. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a hazai cégek – beleértve a vidéken működőket is – főképp azért nem támogatják az otthoni munkavégzést, mert nem látják biztosítottnak a hatékonyságát. És nem is minden munkavállalónak van megfelelő felszereltsége ehhez.

Az új rezsiszabályok, az emelkedő energiarák és ezzel változó költségek terelhetik-e mégis a home office választása felé a munka világát? A kérdést Ádám Imrének tettük fel – ő a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének alelnöke.

Szerinte ahol szükséges a speciális és képzett munkaerő, ott igyekeznek mindig a lehető legtöbbet nyújtani a munkaadók a munkavállalóknak – nyilatkozta. Rámutatott: a home office törvény első körben az informatika területén dolgozók esetében fog hasznosulni, mert ők azok, akik kellő hatékonysággal tudják végezni otthonról is a feladataikat. Más területeken a munkaadók a pandémia után igyekeztek visszaterelni a munkavállalókat a jelenléti foglalkoztatásba, de az energia árak jelentős emelkedése azt eredményezheti, hogy egy-egy napot vagy akár teljes munkaidőt a munkavállalók otthonról dolgozzanak, még azokon a területeken is, ahol korábban ez nem volt jellemző - húzta alá.

A Központi Statisztikai Hivatal elérhető adatbázisában egyébként azt látni: erre a foglalkoztatási formára a covid volt nagy hatással. 2020 májusában érte el a csúcsát, amikor közel 760 ezer főt, a foglalkoztatottak 17 százalékát érintette. Az Észak-Magyarországi régió a lehetőséggel legkevésbé élő térségek között volt, a foglalkoztatottak 4,2 százaléka dolgozott így.