A nagycsaládos gázfogyasztási kedvezményt a három- vagy annál több gyermekes családok vehetik igénybe. A kormánybiztos arra kérte a nagycsaládosokat, hogy a kormányhivatalokban igényeljék a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár automatikusan.

Az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban fennmarad a rezsicsökkentés. A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter, az áramnál 2523 kilowattóra évente. A politikus szerint eddig a rezsicsökkentett határig az átlag fogyasztásúak 2 millió 175 ezer forintot tudnak megspórolni.

Eddig kevesen éltek vele

A nagycsaládosoknak eddig is jártak kedvezmények, azonban ezeket nagyon kevesen vették igénybe, hiszen korlátlan volt a rezsicsökkentés mindenki számára – hangsúlyozta Németh Szilárd. A nagycsaládosoknak járó kedvezményt a kormányhivatalokban, kormányablakokban kell igényelni. Az ügyfeleknek magukkal kell vinniük a legutolsó gázszámlájukat és a szolgáltatási szerződésüket, továbbá a kedvezményt csak az a szülő veheti igénybe, akinek a nevére szól a gázszámla.

Aki már korábban igényelte, annak most nem kell

A családok, sőt az ország sem volt még ilyen helyzetben, mint a mostani, amely újfajta stratégiákat és megoldásokat követel mindenkitől. Erre figyelmeztet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is. Sok kérdés érkezett hozzájuk a családoktól. A honlapjukon található „Rezsi kisokos” abban segít, hogy átláthatóbb legyen mindenki számára, mire jogosult és azt hogyan veheti igénybe. A nagycsaládos gázártámogatás igénybevételének menetével kapcsolatban a leírásban megjegyzik, hogy a kérelmet nemcsak személyesen nyújthatja be az illetékes családtag, hanem elektronikus formában is. Illetve akinek már korábban megállapították a jogosultságát és nincs változás a korábbiakhoz képest, annak nem kell újra igényelni. Abban az esetben, ha például újabb gyermek született, vagy más lett a fogyasztási hely címe, annak változásbejelentést kell tennie.

Egy kis odafigyelés

Valószínűleg bele fognak férni a kormány által meghatározott átlagfogyasztás keretébe – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. A tudatos energiafogyasztás nem újdonság számára és családjának tagjai is mindent megtesznek ennek érdekében – árulta el a négygyermekes édesapa. Minden háztartási gépük a legmagasabb besorolású energiahatékonysággal bír (korábban A+++-os, tavaly március óta a műszaki boltok bizonyos termékein és a webshopok termékismertetőiben is új energiacímkéket és betűbesorolásokat használnak – a szerk.).

A hosszabbítók lekapcsolhatóak és minden fényforrás ledes izzóval rendelkezik, valamint nem égnek feleslegesen a lámpák egyetlen helyiségben sem – tudatta az elnök. A 71 négyzetméteres társasházi, szigetelt tégla építésű lakásban mostanáig 7 ezer forint volt havonta a villanyszámla. A fűtés és a meleg víz is gázzal érhető el, azonban egyedi szabályozású kazános megoldással. Így tudnak maguknak takarékoskodni. Természetesen tisztában van azzal, hogy nem mindenki rendelkezik ilyen kompetenciákkal, mert egy régi, energetikailag elavult családi házban nehezebb megoldani a spórolást, de egy kis odafigyeléssel az átlagfogyasztás keretében vagy kevéssel afelett lehet maradni – vélekedett Bak László.