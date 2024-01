Karácsony előtti koncertjükön már a végleges felállásban szólalt meg a miskolci Pub Vatis zenekar, mely Eklektikus-PanelFolk műfajban utazik a tagok saját bevallása szerint. A fiúkkal A zene az kell című podcastban beszélgettünk tavaly májusban. Azóta persze sok víz lefolyt a Szinván, így a fiúkat arra kértük, értékeljék a tavalyi évüket és beszéljenek a terveikről.

„A 2023-mas évet akusztikus felállásban zenéltük végig, de 2024-ben érdemes lesz bekövetni az oldalainkat, mert nagyszínpados produkcióra akarjuk emelni, ami annyit tesz, hogy: hangosabb zene és több tánc! Facebook: Pub Vatis Instagram: pubvatis Youtube: @pubvatis873 A múltról annyit, hogy több utcazene fesztiválon is megfordultunk, ahol az utcazene életérzést tudtuk magunkkal vinni, a kocsmákban pedig az önfeledt örömzene sosem maradt el. December 15-én a Gamer Box nevezetű kocsmában muzsikáltunk, ahol akár játszhatott is a közönség, miközben mi nekik zenéltünk. De nem csak ezért volt érdekes ez a koncert, hanem mert most már teljes mértékben összeállt a Pub Vatis, mivel több kisebb tagcsere végbe ment az éven. Itt mutatkozott be először új sologitárosunk! Hallgassátok bizalommal a podcastunkat, amelyben két frontemberünk Andris és Andor beszélt a zenekarunkról” – tették hozzá.

Készültek egy összefoglalóval is, milyen volt az Utcazenészek Versenye Egerben és ott a Pub Vatis.