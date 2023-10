Ősszel a legtöbb településen az időseket ünneplik. Nincs ez másképpen Mályiban sem. A községi önkormányzat hagyományosan októberben látja vendégül a helybéli nyugdíjasokat az idősek világnapja alkalmából, a Mályi Móra Ferenc Általános Iskola aulájában. A rendezvényt az idén is megtartják, de rendhagyó módon még egy eseménnyel kedveskedtek a szépkorúaknak. Ennek apropója az volt, hogy az önkormányzat ebben az évben vette át a Mályi szabadstrand üzemeltetését, „Rádió M Mályi Plázs” néven.

– Szerettem volna, hogy az itt élő nyugdíjasok is kivegyék a részüket a strand adta lehetőségekből – nyilatkozta szerkesztőségünknek Viszokai István, Mályi polgármestere. – Egész évben folyamatosan fejlesztettük a strand területét, vonzó programokkal csalogattuk a turistákat szponzorjaink, a Rádió M Miskolc és a miskolci Decathlon hathatós segítségével. A heti rendszerességgel meghirdetett rendezvényekkel minden korosztályt igyekeztünk megszólítani, és ebből a Mályiban élő nyugdíjasok és szépkorúak sem maradhattak ki.

Borkóstoló és tánc

Igazi közösségépítő alkalom lett a szeptember 22-én megrendezett elő-idősek napjából.

– Csodálatos környezetben, kellemes időben, jó hangulatban telt ez a délután. Helybéli specialitásokkal vártuk a vendégeket. Az önkormányzati konyha gulyáslevesét, egy helyi cukrászda rétesét fogyaszthatták, valamint Tolcsváról hozott bort kóstolhattak. A zenét is egy itt élő fiatalember, Tóth Roland szolgáltatta. Az előadó hölgy pedig a miskolci Gáspár Anni nóta- és dalénekes volt. Társalgás, énekszó, tánc egyvelegétől zengett a tópart. Az eseményt késő délután zártuk, és transzferbusszal vittük haza az arra igényt tartókat – részletezte a polgármester. Kapcsolatépítési céllal Mályi önkormányzata fontosnak tartja, hogy közvetlen kapcsolatot ápoljon a helyi nyugdíjasokkal.

– Az alkalomnak többek között az volt a célja, hogy a szépkorúak megismerjék a Mályi-tó kiépített partszakaszát, az új strandot, mert vannak, akik nehezen mozdulnak ki otthonról. Belekezdünk egy vízi színpad építésébe is. A parti rézsűn lelátókat alakítunk ki. Szeretnénk a kulturális életet felvirágoztatni, amibe örülnénk, ha az idősebb korosztály is be tudna kapcsolódni – fejtette ki Viszokai István.

Indul a rendezvényszezon

Az infrastrukturális mellett védelmi fejlesztésbe is kezdtek a Mályi-tó partján.

– A Rádió M Mályi Plázson szeptember 17-én zártuk be a strandszezont. A strandon a közeljövőben kiépített kamerarendszert fogunk üzemeltetni a vagyonvédelem érdekében. A kamerarendszer beüzemelése után közparkként lehet majd látogatni a tónak ezt a szakaszát. Megnyitjuk a horgászok előtt is ezt a partszakaszt, egészen a strandszezon kezdetéig. Egy külsős cég különleges szolgáltatással várja az idelátogatókat. Szaunaparkjukban és a tó jeges vizében frissülhetnek fel. Az első szezonunk anyagi szempontból várakozáson felül alakult. Cégeknek, kisebb társaságoknak, magánszemélyeknek csapatépítés céljából helyet tudtunk biztosítani, bérleti díj fejében. Jövőre várunk szeretettel mindenkit a Rádió M Plázson, fiatalokat és időseket egyaránt – invitálta a kikapcsolódni vágyókat a településvezető.