Régebben a Miskolci Ebneveldének volt az egyik alapító tagja és oktatója. Júniusban kettéváltak útjaik és megalakította a Fidelát – mondta Leitnerné Cseke Alexandra, a gazdiképző vezetője. A „fidela” eszperantó nyelven hűségest jelent, innen a fantázianév. És azért gazdiképző, mert az elmúlt tíz év tapasztalata az, hogy nem a kutyákat kell nevelni, hanem a gazdákat kell képezni arra, hogy ők meg tudják nevelni a kutyáikat – hangsúlyozta Alexandra. Hozzátette: sok a megkeresés ebben az irányban, tehát van is rá igény. Azok a kutyák, amelyek a megnyitó rendezvény játékain részt vettek, főként a „tanítványai” közül kerültek ki, így már ismerték a feladatokat, de voltak új érdeklődők is. Az ebatlon verseny népszerű, de szeretne ennek hagyományt is teremteni a jövőben. Tulajdonképpen egy gazdával közösen kialakított játék, amelyet Budapesten látott először – tudatta Alexandra. Ezúttal azonban a szabályokat kicsit lazábban vették, az esemény arculatához formálták. Kihívás volt, de teljesíthető minden kutya és gazdi számára. A legfontosabb a kapcsolatépítés, a kötődés kialakítása az állat és tulajdonosa között. Kontrollgyakorlat, ami közben élvezhető is. Illetve a gazdi részéről annak gyakorlása, hogyan tudja motiválni, irányítani a kutyáját.