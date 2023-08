Egy civil környezetvédő-állatvédő, Kiss Roberta magánakcióba kezdett és ehhez társakat is keresett, eseményt hirdetett a Facebook-on, vasárnap reggel 9 órára várta a segíteni kívánó miskolciakat, hogy az egyetem környékén kóborló kutyákat megpróbálják befogni. Hatalmas összefogásra lenne szükség, de sajnos nem mozdultak meg olyan sokan, mint kellene. Azért néhány lelkes önkéntes ott volt a megbeszélt időpontban és az „eligazítás” után elindultak együtt átfésülni az egyetem közelében lévő erdős területet.

Korábban már sikerült egyszer

A történet két évvel ezelőtt kezdődött. Akkor még egyetemista volt, a 4-es kollégium lakója, amikor egyik nap társaival talált egy nagy testű vemhes fekete színű kutyát – mondta Kiss Roberta, az esemény kezdeményezője. Élelmet, vizet adtak neki és próbálták befogni azelőtt, hogy lefialt volna, de nem sikerült. Az állat nagyon félt az emberektől, távolságtartó volt. Később megszületett a négy kölyök, melyek közül kettőt hetekkel később egy föld alatti aknában találtak meg és mentettek ki. Valószínű oda fialt a „Róka” névre keresztelt kóbor eb. Hetekig szervezték az akkori mentést is, ami azért volt nehéz, mert az anyakutya veszélyben érezte a kicsiket és támadott. Két kölyköt elvitt máshova, de a két ott maradt kutyust így el tudták vinni állatvédőkhöz. Azóta felnőttek a kölykök, és azok is fialtak. Egyszer a miskolci önkormányzat Állategészségügyi Telepének dolgozói már befogtak és elszállítottak egy almot, de azóta újabb kicsik lehetnek az erdőben – vélekedett Roberta.

A civilekre óriási szükség van

A legnagyobb probléma az, hogy a kóborló ebcsapathoz csapódott még egy német juhász is, és így falkában időnként már támadnak, ha veszélyben érzik magukat. Nem csak kutyásokat, másokat is megtámadtak a hírek szerint az egyetem és az Avas környékén.

Kiss Roberta szerint így lehetne segíteni az egyetem közelében elszaporodott kóbor kutyákon

Fotó: Ádám János

Roberta attól fél, hogy ha lesz egy súlyos baleset a támadás miatt, akkor a kutyák járnak majd pórul, ezt szeretné megelőzni. Előfordulhat, hogy megmérgezik az állatokat, vagy más módon próbálják elpusztítani a falka tagjait. A cél, hogy senki se sérüljön meg, sem ember, sem állat – mutatott rá az állatvédő. Hozzátette: ha sikerülne befogni az ebeket, akkor gazdát találhatnának egy boldog élet reményében. Az önkormányzatnak nincs kapacitása minden bejelentést azonnal intézni, a helyzetet orvosolni, hiszen rengeteg megkeresést kapnak. Így is maximális létszámmal üzemelnek, de az sem elég – hangoztatta Roberta. Magyarországon nincs állatrendőrség, mint például az Egyesült Államokban, így a civileknek kell segítenie. Egyébként eszközöket kapnak az említett önkormányzati teleptől, és más kisebb állatvédő szervezettől is, hiszen nekik nem állnak rendelkezésre ezek. Mint például befogóbot és kennel.

Újra megpróbálják majd

Sajnos az akció ezúttal nem járt sikerrel. Nem találták meg a kutyákat, sem a felnőtt állatokat, sem pedig a kölyköket. Habár több hektárnyi területet kellett volna ehhez átnézni. Mindenesetre azokon a helyeken, ahol általában pihenni szoktak és többször is látták már a kutyákat, most nem voltak. De nem adják fel, egy új időpontban folytatják a keresést – hangsúlyozta Roberta. A kóbor kutya mentőakcióval kapcsolatban a miskolci önkormányzat véleményére is kíváncsiak vagyunk, így cikkünk folytatásaként beszámolunk majd arról, mi a hivatalos álláspont.