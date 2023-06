A legtöbb kullancscsípés ugyan ártalmatlan, egyes fertőzött kullancsok súlyos betegségeket terjeszthetnek: vírusos agyvelő-, agyhártyagyulladást, Lyme-kórt, s ezeken kívül nyirokcsomó-gyulladást is okozhatnak, ezért fontos, hogy védekezzünk ellenük - áll a Tudatos vásárlók cikkében.

A kullancsok a magas fűben, bokrok alacsonyabb ágait kedvelik és a nyirkos, magas páratartalmú területeket, az erdők széleit, a patakok partjain is jól érzik magukat. Veszélyeztetett területnek számít hazánkban az ország nyugati vidéke, az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység, de bárhol előfordulhatnak, hiszen körülbelül 100 receptorukkal keresik a számukra vonzó illatmolekulákat. Vonzza őket az emberi hőkisugárzás is, kifejezetten a lágy, vékony bőrrétegű, melegebb testfelületeket, hajlatokat kedvelik.

Mi az, ami taszítja a kullancsot?

A kullancsok alapvetően nem szeretik a fényt, ezért is igyekeznek a ruhával fedett részekre bemászni. Az Európában szélesebb körben elterjedt, betegséget okozó kullancsfajt (Dermacentor reticulatus) vizsgálva a nagy-britanniai Coventry Egyetem kutatói 11 illóolajat találtak különösen hatékonynak a kullancs ellen: bazsalikom, bergamot, szegfűszeg, citronella, kakukkfű, levendula, citromos eukaliptusz, majoránna, menta -áll a Tudatos vásárlók cikkében.

Hogyan védekezz?

Hatékony védelmet nyújt a jól záródó, karokat, lábszárakat fedő ruházat, nadrágszárra ráhúzott zokni. A kullancsokat könnyebb észrevenni világos színű anyagon, ezért kiránduláskor lehetőleg ilyen öltözetet viseljünk. A legjobb hatásfokú védelmet a két módszer kombinációja, az öltözet és az illóolajos keverék vagy permet együtt nyújtja – tanácsolják a szakemberek. 6 év alatti gyerekeknek viszont közvetlenül a bőrre, rendszeres használatra nem ajánlottak az illóolajos keverékek. A bokájukra, térdhajlatukba alkalmanként kis mennyiséget kenjünk, de az is jó, ha önmagában egy kevéske hidegen sajtolt kókuszolajjat használunk. Lehetőleg az öltözettel védjük őket, és a nadrág szárát a bokánál fújjuk be a keverékkel, vigyázva, hogy a szembe ne kerüljön!Este érdemes alaposan átnézni a gyerekek testét, különös figyelemmel a hajlatokra. A kullancsot amilyen gyorsan csak lehet kézzel, csipesszel el kell távolítani. Sohasem szabad a olajokkal, zsírokkal, illóolajokkal bekenni, illetve összenyomni, mert az állat ilyenkor méreganyagát a bőrbe lövellheti. Az eltávolított állatot érdemes megőrizni, hogy szükség esetén, amennyiben pár hét elteltével a fertőzés jelentkezne, a szakrendelésen be lehessen azonosítani – ajánlják.

Praktikák

1. Kullancsriasztó olaj recept

A kullancsot kifejezetten taszítja a laurinsav, amelyet a kókuszolaj közel 50 százalékban tartalmaz, ezért a legjobb, ha keverékünknek ez az olaj adja az alapját - írják. A szegfűszeg és a két fajta kakukkfű illóolaját különösen hatásosnak tartják a kullancsok távoltartására, de erős kullancs elleni keveréket készíthetünk például a citronella és kakukkfű illóolajjal is.

2. Alkoholos spray kullancs ellen

Ha vízzel hígítjuk az illóolajat, egy pumpás flakonból a ruhára is fújhatjuk. Nem kell más hozzá, mint 30 ml víz, 2 ml vodka vagy gyógyszertári alkohol, ami segíti az illóolajok oldását, 7-7 csepp levendula, citrom vagy más kullancs elleni illóolaj. Ezek elegyét 2 óránként érdemes magunkra fújni, akár a ruhánkra is.

3. Permetszer/spray kullancs ellen

50 ml es- szórófejes üvegbe tegyünk 1 pumpányi környezetkímélő kézmosószert oldószernek és összesen 30 csepp illóolajat (citronella, citromos eukaliptusz, levendula, bergamot) és öntsük fel forralt vízzel. Ez a permet viszont a bőrre irritálóan, szárítóan hathat.

Ha tisztában vagyunk azzal, hogy valamelyik szerre allergiásak vagyunk, akkor semmi esetre se használjuk – tanácsolják a szakemberek.

Az illóolajokat maximum 3%-os hígításban kenhetjük a bőrre, soha ne használjuk töményen azokat. A kullancsokkal szemben 100 százalékos, tökéletes védelem nem létezik. Nem biztos, hogy az a szer, amelyik az egyik kullancsfajjal szemben hatásos, a másikkal szemben is védelmet nyújt.