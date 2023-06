Mindez viszont kezd visszaütni, mert a magyar gazdák alapvetően arra kényszerültek, hogy külföldi, főleg mediterrán fajtákat hozzanak be. Mára azonban annyira megváltozott az időjárás, hogy nemcsak a meleg teleket, hanem a fagyokat vagy akár a tíz napon belül jelentkező 15 és -10 Celsius-fok közti különbségeket is bírniuk kellene a fajtáknak, de a jelenleg általánosan alkalmazottak erre nem képesek. – Sajnos minden tavasszal ezt tapasztaljuk, hogy a fagykár, a későbbiekben a jégkárok okoznak problémát a kertészetben vármegyénkben is – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

– A jégkár ellen lehet védekezni jéghálóval, melynek a támogatása segíti a termelőket. A fagykár ellen is lehet védekezni, vannak hozzá eszközök, gépek, ám ez elég költséges eljárás. Ez rányomja bélyegét a piaci árakra is. A meggy talán kicsit szerencsésebben alakult, nem tizedelte meg annyira az időjárás – tette hozzá az elnök. A cseresznye kínálata is bőségesnek volt mondható, az ára az említett okok miatt az átlagtól magasabban alakult a Búza téri piacon is. A ropogós cseresznyét 1200-1500 forintos kilónkénti áron kínálták, ez utóbbi árszinten mozgott a szomolyai fekete cseresznye is. A meggy kilója 1000-1200 forintos áron kínálta magát, és megjelent a málna is: 5500 forintért kitéve a kilós csomag.