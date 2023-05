Sztárséf csinált show-t

– Idén vasárnap tartottuk meg május 1-jei rendezvényünket a szokott helyen, a Szabad­időparkban a tónál. Délelőtt főzőversennyel indult a nap. Rekordszámú, tizennyolc csapat nevezett be. A délután pedig a programok jegyében telt – számolt be Sólyom Sándor szervező, a Berentei Művelődési Ház vezetője. – A főzőversenyre szakavatott zsűrit állítottunk össze, helyi étteremvezető, szakács és Bede Róbert sztárséf részvételével, aki egy kis show-t is csinált. Az elkészült ételeket a csapatok és családtagjaik fogyasztották el. Az első hat serleget vagy ajándékkosarat kapott, de az indulók közül senki nem ment haza üres kézzel. Számos gyermekprogrammal és értékes fellépőkkel szórakoztatták a kikapcsolódni vágyókat.

– A színpadon először a helyi ritmikusgimnasztika-­csoport tartott bemutatót. Utána Óvóbácsi zsongodája néven gyerekműsor következett. Ezt követően pedig sztárfellépők szórakoztatták a közönséget. Eljött hozzánk a kazincbarcikai származású Deniz, a ManGoRise együttes és az 50 éves Lord zenekar is, amely először járt Berentén. Utóbbi azért is nagy dolog, mert egyre nehezebben találunk olyan zenészeket, akik még nem jártak nálunk, és Berentére tudjuk őket csábítani. A Lorddal egyébként az ötvenes-hatvanas korosztályra is gondoltunk. A legvégén 21 órakor pedig tűzijátékkal zártuk a napot. A főként fiatalabb korosztálynak szánt kísérőprogramok nagy része ingyenes volt. Ezek közé tartozott a körhinta, az ugrálóvár és a népi játszótér használata vagy a pónilovaglás, arcfestés. Bejelentkeztek különböző árusok is, amelyek vagy vendéglátóipari tevékenységet folytattak, vagy édességet, játékot árultak – sorolta a szervező. Még Sajószentpéterről és Kazincbarcikáról is érkeztek vendégek Berentére. – Az országban mindenhol régi hagyománya van a május 1-jéknek és a munka ünnepének. Az emberek szívesebben eljönnek a hosszú hétvégén hozzánk, hogy a szabadidejüket nálunk, együtt töltsék. A környező falvakban a kellő anyagiak hiányában sokkal visszafogottabb a műsor, ezért 20-30 kilométeres körzetből most is sokan választottak minket, de érkeztek városokból: Sajószentpéterről és Kazincbarcikáról is. Igyekeztünk teljes körű szolgáltatást összeállítani erre a napra, így a helyiek és a községbe érkezők is kellemesen tölthették ezt a napot Berentén. A lebonyolításban önkéntesek is segédkeztek. Felszabadult hangulat alakult ki a sokadalmon, ahol mindenki találhatott a saját ízlésének megfelelő programot. Elsősorban most is a családokra fókuszáltunk, bár a főzőversenyben sok nyugdíjas is részt vett – árulta el a Berentei Művelődési Ház vezetője.