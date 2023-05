Ma már nem ugyanazt várják el egy május elsejei rendezvénytől az emberek, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Változik a trend – mondta Tóth Csaba művelődésszervező, az Emődi Művelődési Ház igazgatója. A szakember 18 évvel ezelőtt Miskolcon, az Ady Művelődési Házban kezdett dolgozni kezdő népművelőként, ahol volt alkalma többször is klasszikus városi május elsejei rendezvényt szervezni a Csanyikban munkatársaival együtt. Később az Ifjúsági Házban is feladatai közé tartozott. Manapság már annyira sok a fesztivál, a különböző tematikus rendezvény, hogy a május elsejei program már nem számít annyira kuriózumnak – vélekedett.

A bográcsos és a focimeccs

Évtizedekkel ezelőtt az adta az értékét igazán a csanyiki majálisnak, hogy a munkahelyi közösségek, a szakszervezetek tagjai csapatban, családjaikkal, barátaikkal együtt mentek, reggel letáboroztak, délelőtt pedig már rotyogott a bográcsban a gulyás. A nap folyamán pedig mindemellett még kulturális és sport programokon is részt vehettek – emelte ki a művelődésszervező. A mai középkorúak úgy szocializálódtak gyermekként, hogy a munka ünnepe kihagyhatatlan volt. Az az igazság, hogy ma már minden rendezvényen megtalálhatóak azok a programelemek, amelyek akkor vonzották az érdeklődőket – fogalmazott Tóth Csaba. Más az igény a fellépők terén is, a zenei ízlés és a generációk változása miatt. Mostanában hódítanak a tévés tehetségkutatókból ismert „sztárok”, akik néha csak ideig-óráig vannak a könnyűzenei palettán, de akkor nagyon erőteljesen és hívják is őket a rendezvényszervezők, mert a közönség kíváncsi rájuk.

Helyi adottságok szerint

Manapság már a kisebb településeken is vannak nagy rendezvények, ráadásul ezek a helyi adottságokra vannak szabva, ezért az ott lakók szívesen látogatják. Tóth Csaba példaként említette, hogy náluk Emődön nincs is május elsején esemény, szombaton tartottak Pincesori májusváró vigadalmat helyette. Az emberek ugyan szeretik a megszokottat, de nem várják el feltétlenül, mindig vágynak valami újra – jegyezte meg a művelődésszervező. A nosztalgiának is megvan a maga szépsége, a régi berögződések miatt azonban főként az idősebb korosztály tart rá igényt.

Mindenkinek mást jelent

A fiatalabbak sokkal inkább látják azt a május elseji ünnepnapban, hogy lehetőség a kikapcsolódásra, kirándulásra, utazásra. Persze egy jó fellépővel, ismert, népszerű zenekarral vonzani lehet a közönséget. A korábbi május elsejei rendezvényeknek Miskolcon is az volt a hagyománya, hogy a nap folyamán mindig volt egy nagy koncert, amin általában tömeg volt – tudatta Tóth Csaba. A pandémia óta megváltozott ez is, ahogyan sok minden más. Ettől függetlenül szükség van rá.