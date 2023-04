Többek között babgulyás csülökkel, magyaros pörkölt, de babos májas lecsó is készült vasárnap a berentei bográcsokban a főzőversenyen. A csapatok, baráti társaságok 5 kilogramm sertéshúst, fát, valamint asztalt és székeket kaptak a versenyhez, tudtuk meg Sólyom Sándortól, a Berentei Művelődési Ház intézményvezetőjétől. Majd a szervező azt is elmondta, hogy jó ideje megrendezik ezt a versenyt, de ilyen nagy érdeklődés és ilyen sok, 21 nevezés még sosem volt. Ezért is gondolják, hogy a verseny végén senkit nem engednek el üres kézzel, de az első három helyezett oklevelet és kupát is kap majd.