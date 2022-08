A megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálat itt dolgozó munkatársai a hétköznapi élet szinte valamennyi területét érintő szociális munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a különböző szakmák iránti érdeklődés felkeltésére, ezért is szerveznek a játszva tanulás lehetőségét magukban hordozó ismeretterjesztő foglalkozásokat gyerekeknek.

A méhész mesterség élményszerű megismertetésére egy valóban példaértékű helyi partnerség adott lehetőséget Fulókércsen - tájékoztatta portálunkat Murányi Norbert vidékfejlesztési menedzser. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két évvel ezelőtt vásárolta meg azt az ingatlant, melynek hátsó udvarrészén akkoriban Urbán László méhész folytatta tevékenységét szívességi alapon. A tulajdonosváltást követően felmerült a kérdés, hogy mi legyen a gazdaság további sorsa, maradjanak-e a kaptárak és a méhek.

Először 2020-ban Tisza Levente, a Felzárkózó települések program régiós koordinátora vetette fel egy hosszabb távú és mindkét fél számára kölcsönös előnyös együttműködés lehetőségét, ami a helyben dolgozó kollégák körében is rövid időn belül támogatásra talált és nem sokkal később meg is tették az első lépéseket a megvalósítás útján.

- Amikor itt kezdtem dolgozni, a fulókércsiek jelentős része még kimondottan idegenkedett a méhektől. Az óvodás és iskolás korú gyerekeknek szóló foglalkozásokkal a méhekkel szembeni előítéleteket, félelmeket is le szerettük volna bontani közösen, s ma már úgy érzékelem, hogy ez jelentős részben sikerült is - mondja Czikó Krisztina helyi programvezető, aki a méhésszel való együttműködés részleteinek kidolgozásában és a szemléletformáló alkalmak megszervezésében is oroszlánrészt vállalt.

- A múlt évi foglalkozásokon Laci bácsi a méhek testfelépítéséről, életmódjáról és a méhcsaládon belüli munkamegosztásról mesélt részletesen a gyerekeknek. A méhek hierarchikus társadalmán belül meglévő különböző szerepeket - mint az anya vagy királynő, a dajka, az őr, a vízhordó és a gyűjtő - különböző fejdíszekkel szemléltettük, hogy a hallott információk még inkább megragadjanak a gyerekekben - mondja.

- Idén augusztusban a kaptárak felépítésével ismerkedhettek meg egészen közelről az óvodások és a kisiskolások, emellett maguk is kipróbálhatták a viaszgyertya és a mézeskalács készítés egyes munkafázisait, amit szemmel láthatóan élveztek is mindannyian. Laci bácsi és felesége Margitka adják az átfogó szakmai tudást és a szemléltetés módszertanát, mi pedig a szervezőmunkát és az egyéb feltételeket igyekszünk biztosítani. Még múlt évben a Felzárkózó települések program diagnózis alapú forrásából vásároltunk összesen huszonkét speciális méhészruhát, ebből tíz óvodás, tíz iskolás, kettő pedig felnőtt méret a kísérőknek - teszi hozzá a programvezető.

A foglalkozásoknak elmaradhatatlan eleme a kóstoló is, amikor a hagyományos mézfajták mellett az akácmézből készült, igazi kuriózumnak számító, naranccsal, kávéval, csokoládéval, sóskaramellával, különböző gyógy- és fűszernövényekkel (bodza, menta, rozmaring, levendula) ízesített mézekkel is lehet ismerkedni.

- A közös gondolkodás eredményeként a kaptárak maradtak tehát a karitatív szervezet portáján, egy kicsivel kerültek csak távolabb az épülettől, ahol biztonságos élő sövény választja el azokat az udvar többi részétől és a telekhatároktól. Egy álló méhészet számára rendkívül ideálisak itt a körülmények, hiszen még egy patak is van a közelben, a víz pedig nagyon is fontos a méheknek. A lépek biztonságos téli tárolásához idén már egy mobilgarázst is telepítettünk a kaptárak szomszédságába – mondja Urbán László. - A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kialakult együttműködésnek szívből örülök, kölcsönösen erősítjük egymást és bízok abban, hogy ez még sokáig így is marad. A Jelenlét Ponttal közösen szervezett bemutatók lebonyolításában feleségem, Margitka is részt vesz, aki tanár az egyik szomszédos település általános iskolájában. A foglalkozások tematikáját mindig közösen állítjuk össze, a pedagógusi véna nagyon is jól jön, hiszen nem elég alaposan ismerni a szakma fortélyait, át is kell tudni adni a gyerekeknek, mégpedig úgy, hogy minél inkább élményszerű és érdekes legyen számukra, lekösse őket. Az elején még csak remélni mertük, hogy ennyire jól sikerülnek az egyes alkalmak, ma már mi is büszkék vagyunk a közösen elért eredményre – teszi hozzá.

A Felzárkózó települések program ernyője alatt egy különösen értékes miniprojekt valósul meg Fulókércsen, melyben egyszerre jelenik meg a tudatos szemléletformálás és egy konkrét szakma iránti érdeklődés felkeltésének szándéka, úgy hogy közben tartalmas, élménydús szabadidős közösségi programot biztosít a részt vevő gyerekek számára. A kezdeményezés további érdeme, hogy különböző szférák közötti együttműködés adja az alapját: az ország legnagyobb karitatív civil szervezete és a helyben dolgozó méhész közösen jelöl ki célokat, melyeket meg is valósítanak.