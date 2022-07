A Felzárkózó települések program komplex célrendszerének egyik hangsúlyos eleme – a hétköznapi élet szinte valamennyi területére kiterjedő szociális munka mellett – az öngondoskodás erősítése és a foglalkoztatás bővítése a hátrányos helyzetű térségekben. Az utóbbinak lehet egyik hatékony eszköze hosszabb távon a különböző szakmák iránti érdeklődés felkeltése még gyermekkorban, közösségi élményt is nyújtó foglalkozások keretében – fejtette ki az Észak-Magyarországnak Murányi Norbert vidékfejlesztési menedzser.

Közösen sütöttek

A kevesebb mint négyszáz lelkes Fulókércsen két éve indult el a program, melynek megvalósítója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Jelenlét Pont vezetője, Czikó Krisztina elhivatott és összeszokott kis csapattal dolgozik. Közösen keresik a lehetőséget arra is, hogy ösztönzően ható, valóban hiteles mintákat s ezáltal jövőképet is adjanak a helyi gyermekeknek. Nemrégiben Krisztina meghívására egy napközis tábor keretében a „Sütni jó!” Alapítványt életre hívó fiatal, roma származású pék, Galamb Alex avatta be játékos formában a fulókércsi gyerekeket a kakaóscsiga-készítés rejtelmeibe. A foglalkozáson mintegy harmincan vettek részt, életkor szerint két csoportra osztva.

A pékszakmát közelről bemutató közös sütést megelőzően Alex saját eddigi életútjáról és jövőt érintő terveiről is mesélt a jelenlévőknek. Szegénységből indult ő is, de menet közben sok-sok segítséget kapott a rá felfigyelő nevelőktől és civil szervezetektől, aminek meg is lett az eredménye, hiszen néhány évvel később már a Szakma Kiváló Tanulója Verseny díjazottjaként diáktársainál fél évvel hamarabb szerezhette meg az emelt szintű pékbizonyítványt. A beszámolóját hallgató fulókércsi gyerekek számára az egyik leglényegesebb üzenet az lehetett talán, amikor kiderült, hogy Alex mindössze ötödik osztályos volt, amikor eldöntötte, hogy ő lesz Magyarország legjobb pékje, ma pedig már a megye egyik leghíresebb cukrászdájában, a Kisgergely Cukrászdában dolgozik. Érettségi vizsgát is tett közben, jelenleg pedig munkahelye támogatásával sütő- és cukrászipari szaktechnikusnak tanul.

Czikó Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fulókércsi programvezetője sokaktól eltérően nem a médiából ismeri Alexet.

– Diósgyőrben egy lakásotthonban dolgoztam 2016-ban, Alex gyakran járt át hozzánk a Gyermekvárosból, akkoriban ő tizennyolc éves volt – mondta. –Lehetőségeimhez mérten igyekeztem őt emberileg is támogatni, és figyelemmel kísértem a fejlődését. Törekvéseit, céljait már akkor is példaértékűnek tartottam. Végtelenül büszke is vagyok arra, amit elért, és jó érzéssel tölt el, ha hozzátehettem én is valamit a sikeréhez.

A „Sütni jó!” Alapítvány telephelye Hernádnémetiben van, ahol most Galamb Alex él családjával. Jelenleg még tanodajelleggel működik, de tervei között szerepel a Galamb Pékség létrehozása is.

– Szívesen tanítok – mondta Alex. – Ezzel szeretnék segíteni a szegénységben élő gyerekeknek, pályaválasztás előtt álló kamaszoknak. Jövőképet és motivációt szeretnék adni nekik elsősorban. Ha valaki a foglalkozásokon tehetségesnek mutatkozik, és kedvet érez ahhoz, hogy pék legyen, én el tudom mondani neki, hogyan tovább, milyen utat kell bejárni ehhez. Ha munka van, minden van! Őszintén bízom benne, hogy a fulókércsi gyerekeknek is sikerült ebből a szemléletből átadni valamit, s mivel többen is nagyon ügyesek voltak a nap folyamán, még az is lehet, hogy akad majd közülük, aki a pékmesterséget választja néhány év múlva. Ha így lesz, én fogok ennek a legjobban örülni, mert ezért is dolgozom – zárta gondolatait Alex.

