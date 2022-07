– Most fontos partnerekre leltünk a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye képviselőinek személyében, közöttünk értékazonosság áll fenn, lehet, hogy más-más módszerekkel, de azonos céllal – foglalta össze Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese.

Arról is beszélt, hogy már korábban elindult az MCC roma tehetségprogramja, de új impulzusokra is szükség van, ezért ettől az együttműködéstől ezért ezt is remélik.

– Igyekszünk felkarolni azokat akiknek nincs olyan „hátszelük”, nehezebb helyzetből indulnak, mit mások - hangsúlyozta Orosz Atanáz, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke. Arról is beszélt, hogy a miskolci egyházmegye elkötelezte magát a felzárkózó településeknek segítséget adó programban is, amelyben szintén vannak tapasztalataik. Ezzel az együttműködéssel pedig a roma származású hallgatókat segítik majd közösen.