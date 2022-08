Megyénkben többek között lelkigyakorlatokról ismerhetik a hívek a korábbi egri spirituálist, aki a diósgyőri római katolikus templom és filiái – Felsőhámor, Ómassa – közösségeinek plébánosa lett. 2022. augusztus 1-től tölti be hivatalát Ternyák Csaba egri érsek felkérésére a miskolci városrészben. Az új plébánost, aki annak idején káplánként éppen Diósgyőrben kezdte papi hivatását, vasárnap szentmise keretében üdvözölték.

– Az egri szemináriumból érkeztem, ahol 16 évig spirituálisként a kispapok lelki vezetője és teológiai tanár voltam. Most plébániára kerültem, ahol a papi hivatás ugyanaz, de a feladat másképpen szép – mondta Szabó József atya, a diósgyőri Szűz Mária Szent Neve-templom új plébánosa. – Ez főleg a lelkipásztori munkáról, a közösségépítésről, lelki napok, lelkigyakorlatok szervezéséről és a szentségek kiszolgáltatásáról szól. Emellett az Egri Főegyházmegye családreferensévé is kineveztek, így a családok lelki életének lelkipásztori teendői is hozzám tartoznak.

Az evangelizálás a fő cél

Az atya terveiről, céljairól is megosztott néhány részletet.

– Egyik célkitűzésem az imaélet megerősítése templomi kurzusok keretében, hiszen az imádságnak meghatározó szerepe van az Istennel való szeretetkapcsolat ápolásában. A papi szolgálat is ebből forrásozik, tehát ez adja az alapját, hiszen Isten nélkül semmit sem tehetek. Egy katolikus óvoda és iskola is tartozik hozzánk. Jelenleg Marosi Balázs káplán atya és a hitoktatók fogják össze a fiatalok közösségi életét a plébánián. A fő célunk pedig a misszió, hogy azokhoz is eljusson az evangélium, akik személyesen még nem ismerik Jézus Krisztust, és az egyház tagjává váljanak. Ebben a legfontosabb a hiteles példa és a tanúságtétel, illetve a tiszta tanítás, ami a világ legszebb tanítása – számolt be József atya.

Jó a városrész kisugárzása

A régi hagyományokkal rendelkező városrész remek táptalaja a közösségépítésnek.

– Örömmel fogadtam érsek atya döntését. Ezen keresztül is Isten Lelke működik. Rómában tanultam, és 24 éve vagyok pap. Az itteni munkám során szeretném az eddigi tapasztalataimat bevetni. Diósgyőr városrész atmoszférája különleges, pozitív a kisugárzása, kedves emberek élnek itt. Mindig kiemelkedő egyházközségnek számított, ahol élő keresztény közösségek működnek. Emellett vonzóak itt a régi ünnepek is, mert egyfajta stabilitást, biztonságot adnak a változó világban, hiszen visszavisznek a gyökerekhez. Ugyanakkor az egyház sokak számára ma már idegennek számít. A mai kor kihívása az, hogy a fiatalokat hogyan lehet megszólítani, és megtérésre hívni őket – magyarázta a plébános.

Nagyboldogasszonyra készülnek

A diósgyőri plébánia számára különösen fontosak a Mária-ünnepek, hiszen a templom védőszentje a Szűzanya.

– Augusztusban és szeptemberben több nagy Mária-ünnep is lesz. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a minorita templom búcsúján tartok szentbeszédet. Természetesen az ünnepekre a diósgyőri plébánián is készülünk. A Kisboldogasszony és a Fájdalmas Anya ünnepe mellett számunkra lényeges szeptember 12-én Mária neve napja, mert ilyenkor tartjuk a templombúcsún­kat. A máriás lelkiség lényege egyébként az, hogy kérjük a Szent Szűz közbenjárását, hogy fiát, Jézus Krisztust minél jobban megismerhessük és megszerethessük. Mária a hívők példaképe is, mert életével megmutatja, hogyan tud Isten kegyelme az ember életén keresztül megnyilvánulni – fejtette ki az atya.

(A borítóképen: Szabó József atya | Fotó: Bujdos Tibor)