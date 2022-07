A bottal futás - másnéven nordic walking - egyre népszerűbb hiszen a jól elsajátított technika segítségével csökkenhetjük a lábízületek terhelését és az sem mellékes szempont, hogy felsőtestünk is intenzívebben bekapcsolódik a mozgásba. Ugyanakkor, ha meredek ösvényeken futunk, akkor sokkal hatékonyabbak lehetünk, ha olyan technikát alkalmazunk, ami mind a lábunkat, mind a karunkat használja a felfelé és a lefelé vezető utakon. Emellett a botok is komoly segítséget nyújthatnak, ráadásul nem csak hegymenetben, hanem lejtőn lefelé is nagy hasznukat vehetjük - hívja fel a figyelmet a maratonman.hu.

Összehangolt mozgás

Maguk a botok egyre könnyebbek, a legtöbbjük már karbonból (szénszálból) vagy más könnyű anyagból készül. Ugyan vannak fix hosszúságú botok is, de nem ritkák a 2 vagy 3 részből készült darabok sem, amelyeket könnyen összecsukhatunk és hordozhatunk, amikor éppen nincsenek használatban. Többféle bot létezik a markolatot, illetve a kezünkhöz való rögzítés módját tekintve. A markolatok készülhetnek puha habból, parafából, kombinált anyagokból, a rögzítések pedig lehetnek pántok vagy különféle „kesztyűs” megoldások is. A puha, kézhez simuló pántok használata nagyon egyszerű. A botok megfelelő használatához elengedhetetlen a megfelelő szinkronizálás a testünk és a botok mozgása között.

Három különféle módon használhatjuk a botjainkat futás közben, a választásunkkor a terep típusát és a kívánt sebességet érdemes figyelembe vennünk - javasolja a szakportál. Ha tartósan meredek terepen szeretnénk felfelé haladni, akkor az egyik legjobb technika a váltakozó bothasználat lesz. Ebben az esetben a bal és a jobb botoknak szinkronban kell lenniük a lépéseinkkel, ezért váltakozva kell leraknunk a bal, illetve a jobb botot a lépésünkkel egyidejűleg. Minden esetben a botot a lábunk mellé, kissé elé kell helyeznünk olyan módon, hogy némileg előre dőlnek a menetirány felé, amikor a talajhoz érnek. Ez lehetővé teszi az azonnali előre haladást. Ha valóban nagyon meredek emelkedőn szeretnénk felfutni, és maximális teljesítményre van szükségünk, akkor használjuk együtt a két botot. Ekkor mind a két karunk egyszerre lendül, a két botot egyszerre szúrjuk a földbe az aktuálisan elől lévő láb mellé, kissé előre döntve, és így toljuk magunkat velük előre. Futás közben a váltakozó technika nem olyan gazdaságos, mint túrázás esetén, így érdemes inkább az eltolt technikával dolgoznunk. Ebben az esetben is 3 lépésenként szúrjuk le a botunkat a földbe, azonban nem egyszerre, hanem hol a bal oldalit, hol a jobbot. A botok lejtőn lefelé futás esetén is nagyon hasznosak lehetnek. Használhatjuk őket arra, hogy elkerüljük az akadályokat, a sziklákat anélkül, hogy meg kellene törnünk a lépéseink ritmusát. Segíthetnek abban is, hogy lassítás esetén leveszik, vagy enyhítik a combokra ható erőteljes nyomást.