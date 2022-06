Leginkább a saját otthonunkban szeretünk kávézni, de a munkahely is népszerű helyszín, kávézót pedig hangulat és kávéminőség alapján választanak a magyar fogyasztók – ez derült ki a Coca-Cola HBC Magyarország, a Costa Coffee és a Caffè Vergnano kizárólagos forgalmazója, valamint a GKID közös, mintegy 2500 fő megkérdezésével készült kutatásából. Az eredmény azt is megmutatja, mennyit költünk kávézásra, és azt is, hogy ha kávéról van szó, miben mások a férfiak és a nők, hogyan alakulnak az egyes korosztályok kávézási szokásai.

A 2022 márciusában készült felmérés szerint a rendszeres kávéfogyasztók 29 százaléka napi 1 kávét, mintegy 60 százalékuk pedig naponta 2-3 kávét iszik. A férfiak körében kétszer annyian vannak, akik naponta hármat vagy annál is többet hörpintenek fel. A kávézást a 18–24 évesek fele, míg a 60 év felettieknek alig 19 százaléka mellőzi. A legtöbb kávét a 40–49 éves korosztály fogyasztja: közülük minden második válaszadó naponta 2-3 csészényit, 14 százalékuk pedig háromnál is többet fogyaszt. Összességében a kutatás alapján kijelenthető, hogy a magyar kávéfogyasztók átlagosan 2 csésze kávét isznak egy nap.

A fiatalok kávézóban

A felmérés szerint, aki kávézik, az szinte biztosan (93 százalék) iszik kávét otthon is, de népszerű a munkahelyi (54 százalék) és a vendégségben (33 százalék) történő kávéfogyasztás is. Nem meglepő, hogy a legfiatalabb, 18–24 éves korosztályban nagyon népszerűek a kávézók, 31 százalékuk fogyaszt itt rendszeresen kávét, hiszen ez számukra egy barátokkal való találkozási pont, miközben az összes válaszadó mindössze 11 százaléka szokott kávézóban kávézni.

