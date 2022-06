Tokaj-Hegyaljai Nyár – Egy évszak művészet néven fogják össze a borrégió és Zemplén pünkösdtől októberig tartó programjait, amely egy idő után akár jó nevű, közös márkává is válhat – hangzott el a programsorozat beharangozó sajtótájékoztatóján a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, Sárospatakon. Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál fesztivál­igazgatója elmondta: eredetileg a térség – általuk szervezett – piacvezető rendezvényét szerették volna kibővíteni az átlagos tíz napról egész nyárra, de belátták, ez nem lehetséges. Ezért próbálják most meg összegyűjteni a már bevált programokat, amelyik időszakban hiány van a rendezvényekből, oda szerveznek. Hangsúlyozta: céljuk, hogy a maguk lehetőségeivel hozzájáruljanak Tokaj-Hegyalja turisztikai és kulturális fejlesztéséhez. Mint ismert: a Wáberer György kormánybiztos által két éve vezetett fejlesztési program segítségével Tokaj-Hegyalját és Zemplént az ország harmadik leglátogatottabb turisztikai célpontjává szeretnék tenni a Balaton és Budapest után.

Négyszáz rendezvény

Turjányi Miklós hozzátette: információik szerint a térségben tavasztól őszig mintegy 400 rendezvény van körülbelül 130 ezer látogatóval. Ebből eddig 200-ról érkezett be adat hozzájuk az önkormányzatoktól, de várják a többi információt is. Meglátása szerint a programok összehangolásával ez a közönségszám növelhető, ráadásul a turisták számára is biztosított, hogy bármelyik időszakban látogatnak el a borvidékre, találnak szórakoztató programot. A fesztiváligazgató kiemelte: a Tokaji borvidék az elmúlt időszakban rengeteget fejlődött, a színvonalas programok ezzel együtt sokat lendíthetnek a látogatottságon. Mindezeket közös honlapon kínálják az érdeklődőknek.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kezdeményezés eredményeként a kisebb településekre is színvonalas rendezvények juthatnak el.

Megjegyezte: a történelmi Zemplénben gondolkodnak, vagyis szándékaik szerint lesznek rendezvények például a szlovákiai Kassán és Királyhelmecen is. Hozzátette: a belföldi turizmus erősödése is hozzájárulhat a programok sikerességéhez.

(A borítóképen: Sajtótájékoztatón ismertették tegnap az egy évszak művészetet ígérő kezdeményezés lényegét | Fotó: BSZA)