Idén is listába szedte többek között az ország legjobb alternatív vendéglátóhelyeit a Dining Guide Top100 Étteremkalauz. A Pizza, Kávé, Világbéke formációk most is bekerültek a válogatásba. A debreceni és miskolci központtal üzemelő pizzázó az alternatív vendéglátóhelyek között és a 10 legjobb vidéki alternatív vendéglátóhelyek között is szerepel a nívós rangsorban.

Hat listán szerepelnek

A Dudás testvérek által üzemeltetett Pizza, Kávé, Világbéke formációkban a római pizza áll a street food koncepció középpontjában. Dudás Szabolcs és Dudás Szilárd másik, encsi székhelyű étterme, az Anyukám Mondta is bekerült a legjobbak közé, többek között a legjobb 10 vidéki étterem közé is beválasztották.

– Nagyon büszkék vagyunk, hogy ebben az évben már az Anyukám Mondta országosan az első 25-ben, vidéken pedig az első 10-ben kapott helyet – nyilatkozta az Északnak Dudás Szabolcs étterem-tulajdonos. – A Világbéke formáció az alternatív vendéglátóhelyek két listájában szerepel, a vidékiben és az országosban is díjat kaptunk. Az Anyukám Mondta a top 15 családi étterem listájában és a top 10 rántott hús kategóriájában van benne, vagyis hat listán is szerepeltünk, ami azért is öröm, mert évről évre tudjuk hozni ezt a szakmai munkát.

A Dudás testvéreket hívták már az északi megyék gasztrolordjainak is, legutóbb pedig Dining Guide-összesítésben encsi olaszokként hivatkoztak rájuk.

– Érezzük a közönség szeretetét is, a szakma elismerését pedig ezekből a díjakból látjuk – hangsúlyozta Dudás Szabolcs. Arra a kérdésre, hogy melyik elismerésre a legbüszkébb, a tavaly odaítélt Gundel Károly-életműdíjat említette. Ennek egyik feltétele a legalább 25 éves szakmai múlt volt.

(A borítóképen: Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs éttermeit idén is beválogatták a legjobbak közé | Fotó: Ádám János)