Little G Weevil gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, producer lép színpadra március 18-án pénteken a Görömbölyi Művelődési Házban. Pályafutását dobosként kezdte, majd 17 évesen fordult érdeklődése a gitár felé. John Lee Hooker (amerikai bluesénekes) zenéje hatására kezdett bluest játszani. Olyan legendás zenészek voltak hatással rá, mint Lightnin’ Hopkins, B. B. King és Chuck Berry. 1996-ban alapította első zenekarát, majd 1998-ban tűnt fel a Spo-Dee-O-Dee formációban, akikkel évekig járta Európát - írja róla a wikipedia.org. 2001-ben megalapította saját együttesét, a Pure Blues-t. A 2004-ben One címmel kiadott albuma bekerült Dömötör Endre szerkesztésével, 15 zenei újságíró közreműködésével összeállított „303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz” című kötetbe is. Magyarországon blues zenészként dolgozott, minden idejét ennek a műfajnak szentelte, de úgy ítélte meg, stílusa kiteljesedéséhez, fejlődéséhez szükséges a kitekintés. 2004 szeptemberében a műfaj őshazájába, az Egyesült Államokba költözött, ahol amellett, hogy kezdetben civil munkákkal kereste a kenyerét, rendszeresen járt meghallgatásokra (open mic). 2005-ben első európai blues zenészként egyéves szerződést írt alá a memphisi legendás Beale Street-en található Blues City Café-ban. Különösen nagy sikereket aratott az afroamerikai énekesnővel, Louisiana Mojo Queen-nel közös formációjuk. Első szólófelvételeit szintén 2005-ben, Memphisben készítette.Többszörös nemzetközi blues zenei díjnyertes, a Memphisben megrendezett International Blues Challenge szóló kategóriájának győztese, amerikai blues zenei díj jelölt. A széles magyar közönség a 2014 évi X-Faktor mentoraként ismerte meg. Ugyanebben az évben HANOSZ „Év Zenésze” díjat kapott. Karrierje alatt nyolc nemzetközileg elismert albuma jelent meg és 20 országban több, mint 2000 koncertet adott. Legutóbbi „Live Acoustic Session” című lemeze első helyen szerepelt a világ akusztikus blues rádió lejátszási slágerlistáján az amerikai Roots Music Report független szervezet összesítése alapján (2021). Ezen az esten saját szerzeményei és kedvenc blues klasszikusai közül válogat a tőle megszokott közvetlen, történetmesélős, energikus stílusban. Közreműködik a Little G Weevil akusztikus trió állandó tagja, K. C. Brown (szájharmónika, gitár, ének).

(A borítóképen: Little G Weevil gitáros. Fotó: Olvasónktól)