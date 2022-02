Ismét nagy bajt okozott a szabadtéren használt egérragasztó. Ezúttal egy kis kuvikot ejtett fogságba. Szerencsére a madár a Mályi Madármentő Állomásra került.

„Több nap csak azzal telt el, hogy egyáltalán megtaláljuk magát a madarat abban a ragasztócsomóban, amibe bele­ragadt. Az egész bal oldala, szeme, feje, mindene csupa egérragasztó volt, és mozdulni sem tudott. Többszöri nekifutással sikerült odáig eljutni, hogy lássuk a szemét és kiszabadítsuk a szárnyát, valamint a lábait. Sok idő lesz, amire ki tudjuk tisztítani a tollazatát annyira, hogy repülni tudjon szegény kis bagoly. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne használjon egérragasztós termékeket szabadtéren, mert ez lesz a vége. A legjobb lenne, ha ezek a termékek nem is lennének forgalomban”, fogalmaznak a mályi állatvédők közösségi oldalukon.

Tubusban

A Mályi Madármentő Állomás vezetője, Lehoczky Krisztián az Észak-Magyarországnak már többször elmondta: sok éve már, hogy javasolták a ragasztó gyártójának, dobozban helyezze el a termékét, a két végén egy-egy lyukkal. Ez esetben csak az egér vagy a patkány tudna belemászni. Most a ragasztót tubusban árulják, amiből a felhasználó annyit és oda nyom ki, amennyit és ahová csak akar. Igazság szerint csupán zárt helyiségben lehetne használni, de sokan kiteszik a szabadba, ami nagyobb állatokra, akár még macskákra is veszélyes.

– Ha még valaki megfelelően használja, az állatvédelmi törvény szerint, akkor is állatkínzást követ el, hiszen az egerek és a patkányok is gerinces állatok, melyek a kínok kínját szenvedik el a csapdába ragadva. Szintén veszélyes a fára akasztott légycsapda. Ez is foglyul ejtheti a kisebb madarakat, sőt a denevéreket is – sorolta Lehoczky Krisztián, hozzátéve, a jövőben több civil szervezettel fognak össze, hogy végre történjen valamilyen változás az egércsapdákkal kapcsolatban.

Elmondta azt is, a ragasztó csak tömény benzinnel hígítható, amitől a kis testű madarak elkábulnak, majd a bőrükön át felszívódó vegyszer végez velük. A csapdába esett és életükért küzdő rágcsálókra és madarakra a baglyok és a karvalyok is könnyű prédaként akarnak lecsapni, így ők is beleragadnak a ragacsba.

(A borítóképen: Lábadozik a bajba került kuvik | Fotó: Mályi Madármentők)