A Miskolci Egyetemen a madarak is részt vehetnek az innovációban. Nemrég olyan etetőt készítettek nekik a Gépészmérnöki és Informatikai Kar ipari termék- és formatervező hallgatói és egyik docense, ami egy barátságos, emberi otthon kicsinyített mása. A nem mindennapi megoldás olyan nagy figyelmet kapott, hogy még a National Geographic oldalára is felkerült.

A madáretető születéséről dr. Varga Attila Károly egyetemi docens mesélt az Északnak. Mint mondta, az építmény közös munkával, de a felesége ötlete alapján született, hiszen otthon is nagy hangsúlyt fektetnek a madarak etetésére.

Kicsi bútorok

– A hallgatók részt vettek a tervezésben, én pedig megépítettem az otthonos etetőt. A célunk az volt, hogy felhívjuk a fi gyelmet a madarak téli etetésére, védelmére, tágabb értelemben a környezet- és természetvédelemre. Kicsi bútorokat készítettem és olyan tárgyakat, amelyek barátságossá teszik az apró szobácskát. Kiderült, a madarak nagyon szeretik. Az építmény arra is lehetőséget adott, hogy teszteljük, miként viselkednek a madarak a szokatlan környezetben. Karunkon az állatok viselkedésével és a mesterséges intelligenciával is foglalkoznak a kollégák. Amikor egy vörösbegy először berepült az etetőbe, kíváncsi lett. Azóta többször is meglátogatta a „lakosztályt”, és perceken keresztül falatozott. De volt már vendégségben kék cinege és meggyvágó is. A felvételek úgy készültek, hogy az etetőn hagytam egy kis lyukat, akkorát, mint a mobiltelefonom kamerája. Azonban a nagy érdeklődés miatt egyeztettünk Horváth Zita rektorral és a villamosmérnöki szak oktatóival, hogy bekameráznánk az etetőt, így online bárki nyomon követhetné, mi történik a „madárszobában”. Ebben mindenki partner volt – hangsúlyozta dr. Varga Attila Károly. Jelezte: a különleges madáretető megszületése az egyetem vezetésének is köszönhető, hiszen Horváth Zita rektor támogatta az ötletet. Azt mondta, a Miskolci Egyetemen hagyománya van a madáretetésnek és az innovációnak is. A campus területén egyébként számos madáretetőt helyeztek ki, melyek dugig vannak eleséggel.

– Az innovatív etető pontos helyét azonban nem áruljuk el, nehogy a túlzott érdeklődés megzavarja a madarak falatozását. A közösségi oldalunkon még azt is megjegyeztük, hogy várjuk a leendő hallgatók jelentkezését, hiszen ahogy a madarakat, a diákokat is otthonosan berendezett, minden igényt kielégítő kollégiumi szálláshelyek várják. Ami nem mellékes, hogy megfizethető áron – tette hozzá az egyetemi docens.

(A borítóképen: Kékcinke az etetőben)