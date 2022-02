A legjobb dokumentumfilmért járó díjat nyerte el a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tiltott zónák a Golden Eagle Indie Filmfesztiválon.

Bakó Botond, a BNPI gerinces-zoológiai szakreferense, aki a fi lm szakmai tervezéséből is kivette a részét, elmondta, hogy az igazgatóság tavaly csatlakozott a filmsorozathoz, amelynek forgatásakor olyan helyekre vitték el a főszerepben lévő Thuróczy Szabolcs színművészt, amelyeket az átlagember nem láthat a mindennapokban.

A színész nem csak a bükki kőkultúrát és történelmi helyeket fedezte fel és mutatta be, hanem a hegységben élő farkasokról, az azokat övező terepi munkálatokról is informálta a nézőket. Thuróczy Szabolcs a forgatás során végig együtt dolgozott az igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának kollégáival, szakmai munkatársakkal, akik közül többen is szerepelnek a fi lmben, továbbá páratlanul helytállt extrém szituációkban is.

Kettős szerepvállalás

– A forgatás két nap alatt, éjszakába nyúlóan valósult meg. A nyertes dokumentumfi lm híre váratlanul ért bennünket, viszont azóta is nagyon örülünk az elismerésnek. Duplán büszkék vagyunk, a díj mellett az aktív részvállalás miatt is. Hiszen a nemzeti park igazgatósága nemcsak a forgatást vállalta be, hanem maximálisan támogatta annak létrejöttét. Komoly kihívás volt számunkra, hiszen a szakmai rész összeállítása mellett akcióval dúsított jeleneteket is be kellett terveznünk, meg kellett valósítanunk. A jövőre nézve is szívesen állunk elébe a hasonló kezdeményezéseknek. A természetvédelmi tevékenységen túl nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, szerepet vállalunk a társadalom informálásában is – hangsúlyozta Bakó Botond.

(A borítóképen: A filmkészítők olyan helyre kalauzolnak, ahová az átlagember egyáltalán nem, vagy csak ritkán jut el)