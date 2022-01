Az egyik leggyakoribb újévi fogadalom, hogy egészségesebb életmódra váltunk és többet mozgunk. A miskolciak számára nem lehet több kifogás, ugyanis létezik egy Spartan Training Group Miskolc nevű kis csapat, mely heti kétszer, teljesen ingyen szervez edzéseket, futásokat a városban és a környéken, csodálatos környezetben. Bárki csatlakozhat hozzájuk, garantáltan nagyszerű élményekben lesz része, és a várt eredmény sem marad el!

A miskolci csapatot ketten vezetik, 2019 óta Bondár Kata és Orosz Attila, az edzésterveket ők találják ki közösen. A motivációt a futás, a mozgás, a természet szeretete adja. A kialakult nagyszerű közösség pedig csak tovább inspirálja őket arra, hogy folytassák amit csinálnak.

- Maga az ötlet a Spartan Race-től ered, ami egy akadályverseny-sorozat, mely különböző távolságú és nehézségi szintű versenyekből áll, 5 km-től egészen a maratonig, ultra távokig. A magyarországi versenyek lebonyolításáért a Spartan Hungary a felelős, hozzájuk kapcsolódva sok magyar városban jöttek, jönnek létre Spartan Training Groupok, melyek olyan önkéntesen szerveződött edzőcsoportok, akiknek a tagjait elsősorban a sport, a mozgás, és a futás köti össze. Egy ilyen Training Group szerveződött Miskolcon is 2015-ben, mely a mai napig aktívan működik, fejlődik. Heti két edzést tartunk, az egyik erőnléti futással, a másik terepfutás - meséli a kezdetekről Bondár Kata és Orosz Attila.

Futás barátok közt

A Spartan Training Group Miskolc nem csupán egy sportolni vágyók csapata, egy baráti társaság is, ami folyamatosan bővül.

- Rendszeresen csatlakoznak hozzánk új emberek, akikből lesznek állandó tagok. Bárki jöhet az ingyenes edzésekre, bármelyik meghirdetett időpontra, legyen az akár kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, vagy profi futó. Mindenkit szívesen látunk, segítünk, támogatunk, hogy minél jobban megszeresse a sportot és fejlődjön. - mondják a vezetők.

Télen sem hagyják abba

A hideg beköszöntével, főleg így év elején, januárban még nehezebben veszi rá magát az ember a sportolásra, pláne a hidegben futásra. A STG Miskolc csapata arra sarkallja az embert, ne riassza el a hideg vagy a hó a sportolni, mozogni vágyókat céljaiktól.

- Télen igyekszünk alapozó futásokat szervezni, ami abból áll, hogy hosszabb, egyenletes tempójú, szintesebb útvonalakat tervezünk, készülve ezzel az adott év versenyszezonjára. Továbbá nagyon nagy sikerélményt ad maga az a tudat, hogy egy hosszabb távot is sikerült teljesíteni. A hidegben, hóban, fagyban tény, hogy nem annyira kellemes a futás, de folyamatos mozgásban ki lehet bírni, és az immunrendszerünk is ellenállóbb lesz ezáltal. Plusz még gyönyörű helyeket is felfedezünk, járunk be a Bükkben - meséli Kata és Attila.

Csodás téli tájakon

Az újévet is terepfutásokkal indították. Január másodikán már be is vették a lillafüredi Hámori-tavat, de a Majális Park, vagy a Bükk egyéb csodálatos területei is a meghódítottak listáján szerepel. Hétköznap a miskolci Ifjúsági Sporttelepen csatlakozhatnak hozzájuk a sportolni vágyók. Legutóbb Lillafüredről indultak.

- Vasárnapi terepedzésünk egy szintesebb, szuper kör volt. 21 km-t tettünk meg, 700 m-es szintkülönbséggel. A Hámori-tó mellől indultunk, fel a Szeleta-tető, Dolka-hegy, Csókás irányába, majd a pisztrángos, fel a befagyott sebesvízi vízeséshez, majd tovább a Szent István-kilátóhoz, és vissza a Hámori-tóhoz. Gyönyörű helyek, kilátások, tiszta, fagyos idő. Ahogy szokott lenni, most is szuper hangulatban, egymást buzdítva telt az edzés - számoltak be a csoportvezetők.

A Spartan Training Group Miskolc csoporthoz bárki csatlakozhat, aki szeretne egy fantasztikus csapathoz tartozni, együtt jobban fejlődni erdőben, állóképességben.