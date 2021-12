Szabon Jánostól megtudtuk, a hobbiként indult gyűjtögetés eredménye hólabdaként válik egyre nagyobbá. A sok-sok kép alapján könyv készült, amit sikerült is kiadni, a fotók lettek az alapjai annak az állandó kiállításnak is, amelyet a vadnai kultúrházban bárki megtekinthet. Mindemellett Szabon János egy másik könyvet is megírt, ami szintén alapja lett egy újabb izgalmas projektnek.

Ezt a fotót találták az 1944-ben, Sátánál elhunyt magyar katonák zsebében