– Egyelőre annyit látunk, hogy eltört a bagoly lábfeje, és az egyik szárnyán látható egy csuklóficam, de lehet, hogy belső sérülése is van. Az első négy nap mindig kritikus, de nála sokkal rosszabb állapotú madár is felgyógyult már nálunk – tudatta Lehoczky Krisztián. – Megműtjük, és vasat teszünk a lábához. Aztán még 4-6 hétig lábadozik tornáztatás mellett. Valószínű, idén már nem engedjük szabadon. Ő egy kifejlett erdei fülesbagoly, hazánkban gyakori, védett, vonuló ragadozó madár, nagy távolságokat képes megtenni. A Miskolci Egyetem parkjában is megfigyelhető csapatokban. Természetes ellensége a héja. A feje tetején található fülszerű, rejtőzködésre alkalmas tollakról kapta a nevét, de a valódi füle a feje oldalán helyezkedik el. Hallása rendkívül kifinomult, GPS-hez hasonlóan működik – tudtuk meg Lehoczky Krisztiántól.