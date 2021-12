Aktuális témákat dolgoz fel legújabb, 65. számában a Miskolci Keresztény Szemle, az Éltető Lélek Alapítvány kiadásában. A szervezet több programja is kapcsolódott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz, erről a fontos eseményről készült beszámoló is olvasható a keresztény szemle hasábjain. Mint ahogy arról is, hogy a kongresszust követő héten a különböző felekezetek békés együttélését mutatták be a Regio et religio konferencián, leginkább az abaúji térség vallási sokszínűségén keresztül. Az alapítvány egyik legnagyobb büszkesége pedig 2021-ben, hogy kezdeményezésére Nagyboldogasszony-szobrot állítottak a kárpátaljai Nagyszőlősön, amely ott a magyarság megmaradását jelképezi.