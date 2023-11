Október végére időzítve jelent meg vármegyénk csibészrappere, Márkypapa legfrisseb videóklipje, melyben KisDoki és Márkó működik közre. Az Én választottam című nóta igazi klasszikus rapdal, szépen megy a videómegosztón és a hozzászólások is nagyon pozitívak.

– A zene hangzásvilága teljesen az amerikai WestCoast, californiai hangzásvilágot hozza, ami manapság ritka itthon is, kint is. A zenét a rapper, producer KisDoki írta, aki szintén benne van a dalban, ő nagy tiszteletnek örvend a hazai rapszakmában, ugyanis ezt a hangzásvilágot ő tudja legjobban lehozni itthon. KisDoki nagyon sok zeném alapját írta már, de most mikrofont is fogott. A dal refrénjében Talkbox van, ami szintén ritka itthon, kevesen dolgoznak ezzel. 2Pac California Love dalából lehet ismerős. A refrént ismét Márkó követte el, akivel ez a második közös zenénk. A dal egy laza, igazi krúzolós rap dal, pár komolyabb gondolat van benne, ez az igazi rap – mondta el Márkypapa a nótával kapcsolatban. A klip ezúttal teljes egészében Miskolcon forgott és ismét többen is közreműködtek az elkészítésében.

– Miskolcon forgattuk, és szándékos a kontraszt az elegáns kávézó és az elhagyott gettós utca között, ezzel is azt sugallva: a zene mindenkié. A klip ismét saját gyártásban készült, én voltam a rendező, gyártásvezető, a felvételek a GWWS, a vágás a Pillanat Média, a légi felvételek az Ntphotography munkáját dicsérik.