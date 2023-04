Frissen induló podcast-csatornánk, a zenei tematikájú, A zene az kell! címmel kerül hallgatóink elé. Első adásunk vendége Molnár Márk, alias Márkypapa, vármegyénk csibész-rappere. Beszélgettünk a kezetekről, és arról, hogy mennyivel nehezebb, vagy éppen könnyebb ma elkezdeni valakinek rappelni, mint húsz évvel ezelőtt.

Márky a személyes kapcsolatokra esküszik, és szívesen mesél azokról az időkről, amikor még klubokban nyomták a rappet és ment a break meg a graffiti.

Márkypapa és Horváth Imre szerkesztő podcast-stúdiónkban a beszélgetés után

Szóba kerültek dalok, albumok, filmzene és az is kiderül, hogyan kerültek a klippjébe az Argó szereplői. De kendőzetlenül beszélt a tehetségkutató műsorokról, az azokban megjelenő rapről és arról is, hogy folyamatosan keresik őt is ezektől a műsoroktól.

Hallgassa meg A zene az kell első adását: