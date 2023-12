A Sztárban sztár leszek! 4. évada szeptember 3-ától minden vasárnap látható volt a TV2-n. A fináléba négy énekes jutott be, Széchenyi Lili, Nagy Alexa, Karapancsev Kristóf és Szologjan Edgar, akik egy-egy önálló dalt, valamint egy duettet is előadtak. A döntőt végül Majka versenyzője, Karapancsev Kristóf nyerte. Így ő lett a 2023-as Sztárban sztár leszek! győztese és övé lett 20 millió forintos fődíj, valamint a 10 millió forint értékű autó is.

Fantasztikus érzés és megkérdőjelezhetetlen volt, hogy Kristóf volt heteken át a legsokoldalúbb előadó

– nyilatkozta a TV2-nek Majka, tehát elmondhatatlanul büszke tanítványára.