"Hé mama, vigyázz, jön a mamut" - minden kisgyerekes szülő ismeri ezt a fülbemászó dalocskát az Iszkiri zenekartól. Alig várták a kicsik, hogy felcsendüljenek az ismerős dallamok Miskolcon is. De addig megtanultunk pizzát sütni, varázsoltunk és dübörgött a szuperhősös rock and roll a Pókemberről.

Bulizós apukák

Az Iszkiri egy modern, vagány gyerekzenét játszó zenekar. Tagjai gyakorló apukák, akik főállásban is gyermekekkel foglalkoznak, ugyanakkor évtizedek óta profi zenészként is működnek, így 2011 tavaszán úgy döntöttek, hogy civil foglalkozásukat és legfontosabb hobbijukat összekötik. Megalakult az Iszkiri gyerekzenekar, mely saját dalok tekintetében igen termékeny. Eddig négy lemezük jelent meg, jelenleg ötödik lemezük anyagát készítik. Emellett rengeteget koncerteznek is, Magyarországon és a határokon túl egyaránt.

Szombaton épp a Miskolci Pikniken.