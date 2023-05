Az éjszaka közepén akart betörni egy őrjöngő miskolci férfi a Rádió 1 székhelyére Budapesten. Az illető ököllel ütötte-verte az ajtót, hogy engedjék be. A rendőrség beszámolójából derült ki, hogy nagyon szeretett volna valamit közölni a hallgatósággal élő adásban.

Garázdaság és rongálás

„A messiásbeállítottságú miskolci férfi a rendőrség szerint május elsején, késő este világosodott meg. A közismert kereskedelmi rádió budai stúdióját gondolta legalkalmasabb kiindulópontnak ahhoz, hogy világmegmentő üzenetét eljuttassa a hallgatótáborhoz” – számolt be közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. „Noha a 35 éves férfi elgondolása után a megvalósítás mezejére lépett, és megjelent a stúdiónál, ott egy biztonsági őr megkérte, hogy hagyja abba a bezárt fotocellás ajtó feszegetését. A merev elzárkózásba ütköző bolygómegmentés első, kudarcos etapja után autójával elhagyta a helyszínt. Küldetéstudata azonban nemigen hagyta nyugodni, ezért jó félóra múlva visszatért oda. Vesztére, ekkor már az időközben értesített járőrök is ott voltak, akik rövid egyeztetés után elfogták, és előállították az I. kerületi Rendőrkapitányságra. Beismerte tettét, itt is megemlítette, hogy a Föld megmentése érdekében akart beszélni a néppel. A nyílászáró helybenhagyása, és másokat megbotránkoztató viselkedése miatt a férfival szemben rongálás és garázdaság miatt indult eljárás, őrizetbevételét követően egészségügyi intézménybe szállították kivizsgálásra.” Az más kérdés – derült ki később Balázsék műsorából – hogy ha sikerrel is járt volna az illető, és bejut a stúdióba, akkor sem tudta volna közölni a mondandóját, hiszen a rádió éjszakai üzemmódban közvetít adást, azaz nincsenek ott személyesen a műsorvezetők.