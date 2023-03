Nem mindennapi kalandjairól is mesélt az Edda frontembere a Duna TV Almárium című műsorában, kedden. Az ausztráliai magyarok találkozóját a Covid járvány miatt 6 év elteltével tudták most megtartani, ezért a közönség érezhetően már teljesen ki volt éhezve a zenei élményre - emelte ki az énekes. Külön megtiszteltetésként élte meg, hogy kint az Ausztráliai Magyar Református Egyházának lelkésze, Kovács Lőrinc fogadta. Pataky Attila úgy viszonozta a kedves fogadtatást, hogy másfél órás koncerttel szórakoztatta az összegyűlt közönséget.

De legszebb élményeiről is mesélt az énekes a műsorban, amikor egy kisfiú lépett oda hozzá és mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy fiatal kora ellenére is ismeri az énekest és zenekarát, ezért törve a magyar nyelvet elkezdte énekelni a Kör közepén állok című Edda dalt. Aztán Pataky Attila arról is szólt, hogy kint tartózkodását a koncertek mellett, azért igyekezett élményekkel is megtölteni, melyhez a jó idő is kedvezett.

Lovasbálon

A zenész az erdélyi Farkaslakán az V. Lófő Lovasbálon tett látogatásáról is mesélt. De szóba került a beszélgetés során a családja, fiai és unokája, akik a kikapcsolódást és feltöltődést jelentik számára. Az Edda énekese azt is megfogalmazta, hogy szerinte miben áll zenekara sikerének a titka. Pataky Attila szerint 50 évvel ezelőtt egy új hangot ütött meg az Edda és ők egy valóban zenélő zenekar voltak és azok is akarnak maradni.