Új videóklippel jelentkezett megyénk csibészrappere, Márkypapa Már nem fáj címmel, amellyel egy időben megjelent a Vér Kötelez című nagylemeze is. A dal egy közös munka eredménye, a klippben debütál Márkó, akinek ez az első kisfilmje és a refrént énekli. Illetve Márkypapával közösen rappel az Irie Maffia tagja, Busa Pista.

– Egy igazi Hip-Hop dal, ami hozza az igazi rap életérzést, kicsit old school, de azért mai hangzásra van hangszerelve, de ez jellemzi egyébként az egész lemezt – árulta el Márkypapa. Az albumon több zenei producer is dolgozott, és megtalálható rajta több Syllával készült közös dal is.

A Már nem fáj elismerő szavakat váltott ki a műfaj kedvelőiből. A klip kapcsán a borsodi rappertől megtudtuk a rap életérzés mellett motivációt is próbál adni, ezért van benne részlet a box edzéséből is. Persze a boksz megjelenése nem első alkalom Márkypapa klipjeiben, hiszen köztudott, hogy az a mindennapjai része.