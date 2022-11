A katari labdarúgó világbajnokságon, az E-csoport rangadóján az volt a tét, hogy egy újabb győzelemmel továbbjutnak-e a spanyolok a 16 közé, és ezzel együtt a németek a nyolcaddöntőbe kerülés tekintetében kilátástalan helyzetbe kerülnek, illetve, hogy a Nationalelf megszerzi-e első pontját, pontjait a tornán. Túlzás lenne azt állítani, hogy az első félidőben a németek elsöprő játékkal rukkoltak volna elő, hogy elkezdjenek kimászni a gödörből, ám a nagy taktikai csatában azért volt egy-két villanás mindkét oldalon. A Costa Ricát az első körben 7-0-ra verő spanyoloknál Simón kapus mutatott be bravúrt, gól nélküli állásnál, és előnyben is. Azt követően, hogy a csereként beállt Morata előnyhöz juttatta a 2010-ben világbajnoki címet szerzett együttest. A németeknek egy másik cserejátékos, Füllkrug találatával sikerült ezt kiegyenlíteniük, és ezzel megszerezték első pontjukat. Ám ezzel is csak a csoport utolsó helyén állnak.

E-csoport, 2. forduló

Spanyolország – Németország 1-1 (0-0)

al-Hor, 68 895 néző. V.: Makkelie (holland).

Spanyolország: Simón – Carvajal, Rodri, Laporte, Alba (Balde, 82.) – Busquets – Gavi (Nico Williams, 65.), Pedri, Asensio (Koke, 65.), Olmo – Ferran Torres (Morata, 54.). Szövetségi kapitány: Luis Enrique.

Németország: Neuer – Kehrer (Klostermann, 70.), Süle, Rüdiger, Raum (Schlotterbeck, 87.) – Kimmich, Gündogan (Sane, 70.), Goretzka – Gnabry (Hofmann, 85.), Th. Müller (Füllkrug, 70.), Musiala. Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick.

Gólszerző: Morata (62.), ill. Füllkrug (83.).

A csoport állása: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Japán 3 pont, 3. Costa Rica 3 pont, 4. Németország 1 pont.