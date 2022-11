Messi, akinek valószínűleg ez lesz az utolsó vb-je, azért érkezett a Közel-Keletre, hogy a világbajnoki trófeával egészítse ki, a már amúgy is páratlan egyéni kollekcióját, amelyben többek között hét Aranylabda is található. Argentína és Lengyelország is szeretné kivívni a továbbjutást, még a november 30-i egymás elleni meccsük előtt. De ez nem lesz egyszerű, mert Mexikó valószínűleg komoly kihívás elé állítja az említett két válogatottat. És ebben a kvartettben szerepel még Szaúd-Arábia – a vb mezőny tagjai közül a FIFA világranglistán a leghátrébb található csapat –, akik abban reménykednek, hogy megzavarhatják a háromszereplős táncot.

A C-csoport csapatai

Argentína

A világbajnokság egyik hagyományosan erős együttese, Argentína, a 2022-es katari tornán a régi önmagához szeretne visszatérni, és minden ellenfelének számolnia kell azzal, hogy a legmesszebbre juthat el az a csapat, amelynek kulcsjátékosa ez alkalommal búcsúzik a világ elittől. Lionel Messi most 35 éves, és Katarban lesz az utolsó esélye arra, hogy a világbajnoki trófeát hozzáadja amúgy is teli trófea szekrényéhez, és ezzel lezárja kiemelkedő karrierjét. Kétségtelen, hogy ő lesz a sztárnév a dél-amerikaiaknál – akik Copa America-bajnokként vesznek részt a vb-n, miután tavaly az ősi rivális Brazíliát maguk alá gyűrték –, de Lionel Scaloni csapatában van még bőven klasszis. Például Angel Di Maria, aki a győzelmet jelentő gólt szerezte a Copa-döntőben.

FIFA világranglista helyezés: 3.

Regionális helyezés: 2. (Dél-Amerika)

Világbajnoki címek: 2

Világbajnoki részvétel (utolsó): 17 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Dél-Amerika, csoport második hely (11 győzelem, 6 döntetlen, 0 vereség)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni (Argentína), 2018. augusztus

Kulcsjátékosok: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Franciaország), Angel Di Maria (Juventus, Olaszország), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid, Spanyolország)

Lengyelország

A lengyel Robert Lewandowski megnyerte a szuper csatárok csatáját a svéd Zlatan Ibrahimovic ellen a pótselejtezőben, a 2-0-s siker pedig a vb-re repítette a kelet-európai válogatottat. Lengyelországnak elég volt egy meccset nyerni, mivel a pótselejtező ezen ágán, az első körre kisorsolt ellenfelét, Oroszországot a FIFA kizárta a sorozatból, országuk ukrajnai inváziója miatt. A már említett, 34 éves Barcelona csatár mellett, a lengyel válogatottban rengeteg tapasztalt játékos szerepel, akik Európa-szerte játszanak. A Napoli középpályása, Piotr Zielinski értékes lehetőségeket biztosít Lewandoski számára, hogy növelje kiemelkedő nemzetközi góltermését. Czeslaw Michniewicz csapata szép történelemmel rendelkezik a világbajnokságon – kétszer végeztek a harmadik helyen –, és nagy esélyük van arra, hogy tovább jussanak a csoportkörből, amihez adja nekik az alapokat, hogy a kvalifikációs folyamat során mindössze kétszer kaptak ki.

FIFA világranglista helyezés: 26.

Regionális helyezés: 15. (Európa)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 8 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Európa, pótseljetező ág győztes (Svédország ellen 2-0)

Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz (Lengyelország), 2022. január

Kulcsjátékosok: Robert Lewandowski (Barcelona, Spanyolország), Piotr Zielinski (Napoli, Olaszország), Matty Cash (Aston Villa, Anglia)

Mexikó

Mexikó 1994 tartó világbajnoki részvételi sorozatát meghosszabbította azzal, hogy az amerikai selejtező csoportban Kanada mögött a második helyet szerezte meg. A válogatott olyan labdarúgókra épül, akik Európában és Észak-Amerikában szerepelnek. Közülük a Wolves támadója, Raul Jimenez és a Houston Dynamo veteránja, Hector Herrera is erős színt jelenthet majd a csapatukban. Jesús Tecatito Corona sérülés miatti elvesztése azonban jelentős csapás a számukra. Mexikó nem rúg és nem kap sok gólt – átlagosan alig több mint egy gólt szerzett egy meccsen a kvalifikációs sorozatban –, de remélik, hogy a ravasz, a korábbi Barcelona-edző, Gerardo Martino által kidolgozott kompakt játékterv, elegendőnek bizonyulhat a csoportellenfelek leküzdésére.

FIFA világranglista helyezés: 13.

Regionális helyezés: 1. (Amerika)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 16 (Brazília, 2018)

Kvalifikáció: Amerika, csoport második hely (8 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség)

Szövetségi kapitány: Gerardo Martino (Argentína), 2019. január

Kulcsjátékosok: Raul Jimenez (Wolverhampton, Anglia), Hector Herrera (Houston Dynamo, Egyesült Államok), Hirving Lozano (Napoli, Olaszország)

Szaúd-Arábia

A legutóbbi négy vb-szereplés során Szaúd-Arábia a csoportkörben esett ki, és már csak ez alapján is nehéz elképzelni, hogy Katarban ezúttal jobban szerepelnek majd, pláne egy ilyen kemény csoportban. Herve Renard együttese elismerést érdemel, amiért az ázsiai selejtezőből csoportgyőztesként jutott tovább, Japánt megelőzve, és Ausztráliát távol tartva a vb-től, de úgy tűnik, hogy Katarban nagyon nehéz dolguk lesz, és az is erősen kérdéses, hogy sikerül-e pontot szerezniük. A szaúd-arábiai keret minden tagja jelenleg hazájában játszik, bár Renardban személyében olyan edzőjük van, aki a nemzetközi futball összes szintjén tapasztalatot szerzett, hiszen korábban Marokkót, Elefántcsontpartot, Zambiát (kétszer) és Angolát is irányította. A 2018-as oroszországi vb-ről Szaúd-Arábia hamar kiszállt, miután mindössze két gólt szerzett. A válogatottnál abban bíznak, hogy elsősorban a csatár Saleh Al Shehri révén, ettől többre futja majd.

FIFA világranglista helyezés: 51.

Regionális helyezés: 6. (Ázsia)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 6 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Ázsia, B-csoport első hely (7 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség)

Szövetségi kapitány: Herve Renard (Franciaország), 2019. július

Kulcsjátékosok: Saleh Al Shehri (Al Hilal, Szaúd-Arábia), Salem Al Dawsari (Al Hilal, Szaúd-Arábia), Salman Al Faraj (Al Hilal, Szaúd-Arábia)