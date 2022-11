Gondolataiban megemlítette, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye mindig is közelállt a szívéhez. „Miskolc városa mindig visszavár engem és most is Mezőkövesd egyik csapatának vagyok az edzője” – mondta Dzurják József.

A franciákat látja esélyesnek

Természetesen a Világbajnokság is szóba került. „Ennyi meccset azért nehéz megnézni, a délelőtti és az esti meccseket megtudom nézni, a többiről csak összefoglalókat” – osztotta meg Dzurják Csöpi. Hozzátette: A francia válogatott összes meccsét látta eddig, a dánokéból csak összefoglalót. „A franciák esetében több sérült játékosról beszélhetünk, de még így is vannak stratégiai cseréi, így nekik nagyobb esélyt adok a győzelemre, mint a dánoknak”. Arra is rámutatott, hogy a franciák a győzelemre játszanak és nem a döntetlenre, így azt sem tartja kizárnak, hogy ők nyerik a világbajnokságot.