John Oates, a City University of New York primatológusa szerint nagyszerű látni annak bizonyítékát, hogy a hegyekben sikeresen szaporodnak ezek a gorillák, mivel a múltban nagyon kevés kép készült róluk. A kutató, aki részt vett a gorillák megmentésére hozott intézkedések kidolgozásában több mint 20 évvel ezelőtt, pozitív jelnek tartja, hogy ilyen sok fiatal állatot láthatnak most.