Jacsó Pál jogász, költő, az Avas hegygazdája, aki mindemellett számtalan civil szervezet elnökeként, tagjaként tevékenykedik. A napokban ünnepelte hatvanadik születésnapját, és szinte szülinapi ajándékként jelent meg második kötete Hatvan é(r)v Miskolc címmel. Mint ahogy a cím is utal rá, a szerző lokálpatriotizmusa is erős hangsúlyt kap a kötetben, amelyben a versek mellett prózai művek is olvashatók. Minden írásából lerí a város szeretete, még a Miskolcot érintő kritikák is szinte kedveskedőek. Az is érződik, hogy az Avas különösen fontos szerepet játszik az életében. A könyvről, valamint a miskolciságról mesél Hajdu Mariann szerkesztőnek „Jacsó Pali-san” : bölcsen, humorosan.

