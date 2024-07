Július elején újra a sárospataki Kossuth Internátus és az Erdélyi Kollégium épülete adott otthont a Tiszáninneni Református Egyházkerület Gyermek- és Ifjúsági Táborának. Az eseményre az egyházkerület gyülekezetei mellett, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház gyülekezeteiből is szép számmal érkeztek táborlakók, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda több mint hatvan tanulóval vett részt a Sárospataki eseményen.

Az idei tábor, a délelőtti bibliaórák és játékórák témája “Az élő ige” volt. A foglalkozásokon a Jósiás tekercsek, a Szerecsen komornyik és Jézus a zsinagógában történeteket dolgozták fel a gyerekek a csoportvezető lelkipásztorok irányításával, miközben az egyháztörténeti foglalkozásokon a gályarabok történetével is megismerkedhettek. Délutánonként a játéké, szórakozásé volt a főszerep. Strand, várlátogatás, városnézés, valamint, Exatlon pálya, helikopter szimulátor, és a Felsőzsolcai rendezvények közkedvelt eleme, a Méhecske játéktér is szórakoztatta a gyerekeket, akik csütörtök este Dánielfy Gergő előadását is láthatták.