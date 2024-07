Harminchét ország négyszázhuszonnyolc egyeteméről közel ötezer résztvevő érkezett a Debrecen-Miskolc rendezte 2024-es Európai Egyetemi Játékokra. Felejthetetlen élmények, izgalmas mérkőzések, csodálatos hangulat – ezek jellemezték az eseményt mindkét helyszínen.

Debrecen és Miskolc 2018-ban nyerte el a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének jogát. A szervezőbizottság előtt nem kisebb feladat tornyosult, mint Magyarország valaha volt legnagyobb multisport-rendezvényének lebonyolítása. A háttérmunkálatok a győztes pályázattal el is kezdődtek: körülbelül ezren dolgoztak azon, hogy hat évvel később, július 10-én minden készen álljon a rajtra.

A sportolók és a stábok fogadása már önmagában jelentős kihívás elé állította a házigazdákat, hiszen a két helyszínre csaknem ötezren érkeztek. Ez összesen nagyjából negyvenötezer vendégéjszakát jelentett, ám elmondható, hogy a szállásadók maximálisan kielégítették az igényeket. A versenyzők szállítását több, mint nyolcszáz transzferjárat végezte óramű-pontossággal, míg a konyhákon körülbelül kétszázan készítették el az elfogyasztott, hozzávetőlegesen százhatvanötezer adag ételt.

A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a versenyek az előzetes terveknek megfelelően alakultak. Tizennyolc sportágban mintegy háromezernyolcszáz egyetemista mérte össze tudását az „öreg kontinens” harminchat nemzetét képviselve. A tornák történéseit ezerkétszáz fős stáb követte aktív figyelemmel a háttérből – külön kiemelendő a megközelítőleg kilencszázas létszámú önkéntescsapat áldozatos tevékenysége. A küzdelmekről nagyságrendileg tizenötezer fénykép és több mint nyolcvan videó született, az online-térben közzétett tartalmak pedig 21 milliós elérést, 100 ezer fölötti reakciót és összesen a közösségi platformokon több mint 20 ezer követőt és feliratkozót generáltak. A két hét alatt közel négyszázötven összecsapást közvetítettek élőben a szervezők a hivatalos Youtube-csatornán és több száz médiamegjelenés látott napvilágot az eseményről.

A 2024-es EUG nem csupán a pályákon, hanem azokon kívül is teljes mértékben a hallgatókról szólt: a rendezvényt különböző szakmai, edukációs, valamint szórakoztató programok kísérték. A különböző országokból hazánkba látogató atléták egy komplett, interkulturális élménycsomagot kaptak az Európai Egyetemi Játékoktól, Debrecen és Miskolc is kiváló terepnek bizonyult az új ismeretségek, barátságok megköttetéséhez.

A rendezvény záróünnepsége is méltó volt a játékok nívójához: a résztvevők Kelet-Magyarország legnagyobb zenei fesztiválján, a debreceni Campus Fesztiválon kétezernél is többen búcsúztak a viadaltól.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a szerdai záróünnepségen az esemény varázslatos hangulatáról beszélt.

- A rendezvény szlogenje is hirdeti, az EUG nem csupán a sportról, hanem az önfeledt boldogságról is szól. Az elmúlt több mint két hétben csak mosolygós arcokat láttam.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az esemény közösségkovácsoló erejét emelte ki.

– Európai Egyetemi Játékokon a sportsikerek és a kiváló teljesítmények mellett életre szóló barátságok és országhatárokon átívelő hidak épültek. Magyarország egyetemista sportolói nagyszerűen teljesítettek, az összesített éremtáblázat élén végeztek 16 aranyéremmel, amire különösen büszkék lehetünk.