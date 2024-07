A Diósgyőr tartaléknál csak a ,,szokásos" változások történtek a holtszezonban, ismét többen felkerültek az utánpótlásból.

A Diósgyőri VTK tartalék F4R csapata az előző szezonban csupán az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani a bennmaradását az NB III Észak-keleti csoportjában. A múlt évadban vezetőedzőként a kispadon ülő Szamosi Tamás távozott a klubtól, a helyét az a Vincze Richárd vette át, aki már volt ebben a szerepkörben, míg tavasszal a DVTK U17-es alakulatát irányította (munkáját másodedzőként Komlósi Ádám, kapusedzőként Szentpéteri Viktor segítik). A ,,tarcsi" keretében úgymond a szokásos változás történt, többen felkerültek az utánpótlásból, rajtuk kívül, Vincze Dániel kölcsönből visszatért Kazincbarcikáról, Benkő Péter pedig – ugyancsak kölcsönből – a Salgótarjáni BTC-től.

– Június 24-én kezdtük a közös munkát, tesztekkel, aztán 27-től a pályán voltunk – kezdte vágott bele nyilatkozatába Vincze Richárd. – Játszottunk három felkészülési mérkőzést, amelyeken az elsődleges feladat az volt, hogy a játékosok minél hamarabb elsajátítsák azt a stílust, amit tervezünk, amit szeretnénk majd a bajnokság folyamán is a pályára vinni. Még van javítani való, de ez természetes, meccsről meccsre minden jobban fog menni. Egy tartalék csapat esetében másabbak a célok, hiszen miután mi fiatalokkal foglalkozunk, a legfontosabb az ő fejlesztésük. Nem szabad, hogy megtévesszenek bennünket az eredmények, akár pozitívak azok, akár negatívak. Nem az eredményességre ,,megyünk tehát rá", de miután sportolók ,,vagyunk", szeretnénk minden meccsből a lehető legtöbbet kihozni. Sok tehetséges játékos került fel a keretbe a nyáron, 2006-os, 2007-es születésűek, akik meg fogják kapni a kapni a lehetőséget. A létszám megfelelő, a tavalyi társaságból maradt pár rutinos ember, a maguk 20-21 évükkel ők fogják képviselni a rutint.

Vasárnap Putnokon

Megkérdeztük a szakembertől, pontosan mit jelent az a stílus, amit (együtt) terveznek megvalósítani.

– Magasan futballozunk, labdavesztést követően kiemelten fontos, hogy a labdát minél hamarabb visszaszerezzük. Ilyen futballt láthatunk több csapatnál, klubnál, válogatottnál, mondhatni ez a trend, mi is hiszünk abban, hogy ezáltal eredményesek tudunk lenni – közölte Vincze Richárd. – Azt bizonyosan mondhatom, hogy ezen az ellenfelek függvényében sem szeretnénk majd változtatni. Amennyiben ez megvalósul, akkor hisszük, hogy a ,,gyerekek" jobbak lesznek, előrébb fognak tartani. A cél, hogy amit akarunk mutatni, az a külső szemlélők számára is felismerhető legyen, egy stabil csapat szeretnénk lenni.

A vezetőedző hozzáfűzte, természetes, hogy van kapcsolat az első-, és a második csapat között, és úgy vélte, hogy a kommunikáció minden szinten jó.

– Amit meg kell, azt megbeszéljük, teljesen korrekt módon – nyilatkozta a 40 éves tréner.

A gárda szezonbeli első csatáját vasárnap az előző bajnokság aranyérmese, a Putnok FC otthonában vívja meg.

– Nyilvánvaló, hogy a két csapat teljesen más célokért küzd – hangsúlyozta Vincze Richárd. – Úgy gondolom, hogy a Putnok még erősebb, mint tavaly volt, kiválóan erősítettek, nagyobb előnnyel fogják megnyerni a bajnokságot, mint idén. Éppen emiatt az a bizonyos teher nem rajtunk van, őket nyomja a győzelmi kényszer. A mi csapatunknak, a srácoknak ez a mérkőzés egy igazán jó felmérő lesz, hogy hol is tartunk, illetve tapasztalhatják majd, hogy milyen az NB II-höz közeli futball. Nálunk két hónapja sokan még az U17-es bajnokságban szerepeltek, míg a PFC az osztályozón küzdött a felkerülésért. Persze mindig szeretnénk jól szerepelni, de az elsődleges, hogy a saját stílusunkat mutassuk meg. MI