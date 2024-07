Két vármegye kivételével az ország egész területén nőtt az álláshirdetésekre beérkezett jelentkezések száma 2024 második negyedében az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb emelkedés Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Fejér vármegyékben történt. Az elérhető állások száma az elmúlt másfél évhez hasonlóan továbbra is csökken év-év összehasonlításában, de már csak 2,9 százalékkal marad el a tavalyitól – mutatott rá a Profession.hu aktuális negyedéves jelentése.

A boon.hu-nak Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Iparkamara elnöke elmondta, hogy a munkaerőpiac hullámzó.

Egyszerre van jelen munkaerőhiány és munkaerő kibocsátás

– mondta. Hangsúlyozta: ez jelentősen függ az aktuális piaci helyzettől. „Vármegyénkben a gazdaság működik, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottság megfelelő szinten van” – húzta alá. Arról is beszélt, hogy korábbi gazdasági nehézségek ellenére a gazdaságnövekedési tendencia folytatódik térségünkben.

Csökkenő „kilengések”

A kutatás arra is rámutat, hogy mérséklődnek a kilengések a hazai munkaerőpiacon, közelít egymáshoz a munkaerő-kereslet és -kínálat. Míg tavaly ilyenkor 44 százalékot nőtt az álláshirdetésekre leadott jelentkezések száma 2022 azonos időszakához képest, addig most csak 17 százalékot az előző évihez mérten. Ezzel párhuzamosan 2,9 százalékkal kevesebb álláslehetőséget publikáltak az ország leglátogatottabb tematikus állásportálján – ez szintén mérsékeltebb különbség a 2023-ban kimutatott 23 százalékos csökkenéshez viszonyítva.

Tarol a vendéglátás

A különböző szakmák közül a leglátványosabb növekedést a közigazgatásban és a vendéglátás, idegenforgalomban feladott álláshirdetések száma produkált a vizsgált időszakban, csökkenést pedig a mezőgazdaság, környezet, a mérnök és a gyártás, termelés.

A vármegyénként elérhető lehetőségek nagyon eltérőek az országon belül, lokációtól függően változik, hogy találkozik-e a kereslet és a kínálat

– mondta Tüzes Imre Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója. Arra is kitért, hogy a bérek feltüntetése mellett ezzel a lehetőséggel is versenyelőnyre tehetnek szert a munkáltatók a többi hirdető között, és akár az ország távolabbi pontjából is szerezhetnek értékes munkaerőt.