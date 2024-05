Elképesztő elismerés ez, hiszen 2021 után 2023-ban is a legjobbnak bizonyultak, megelőzve ezzel számos nagy és több évtizede a piacon lévő Mercedes-Benz-márkakereskedést.

Balogh József, a Mercedes-Benz Miskolc ügyvezetője és Fekete Károly, a márkaképviselet vezetője

Fotó: Mercedes Benz Miskolc

Az elismerésről és sikereik titkáról Balogh Józsefet, a Mercedes-Benz Miskolc ügyvezetőjét és Fekete Károlyt, a márkaképviselet vezetőjét kérdeztük.

Balogh József: – A Mercedes-Benz Hungária – a hazai importőr – számos szakmai szempontot és tényezőt vett figyelembe és pontozott minden márkakereskedésnél az elismerés odaítélése előtt. Az egyik legfontosabb ilyen szempont volt ismét az ügyfelek elégedettsége, amely évek óta a legmagasabb kereskedésünkben – ezért már 2017-ben is nekünk ítélte az importőr az Ügyfél-elégedettségi Díjat. Ugyancsak fontos tényező volt az értékesített személy- és kishaszongépjárművek száma, de erősek voltunk az xEV – tehát elektromos és hibridautók – eladási számának növelésében is. Tavaly több mint 500 autót értékesítettünk. 285 új személyautó, 200 kishaszongépjármű és közel 70 kiváló minőségű használt autó talált nálunk gazdára.

Fotó: Mercedes Benz Miskolc

Fekete Károly: – Az importőr értékelésében márkaszervizünk kiemelkedő teljesítménye is nagy szerepet játszott, hiszen több mint 6500 gépjárművet javítottunk a tavalyi évben. Az eladott autók száma mellett egy másik értékesítési területen, az alkatrész-forgalmazásban is kiemelkedő eredményt értünk el. Ez pedig annak köszönhető, hogy nemcsak helyben használjuk fel a gyári alkatrészeket, hanem sok olyan javítóbázist is kiszolgálunk, ahol van igény a magasabb minőségre.

2023-ban már kiemelkedő jelentőséggel bírt a márkakereskedések minőségi megítélésénél az új, világszínvonalú szalonkoncepció kialakítása, melyet MAR20X-nek hívnak. Az új irányvonal lényege, hogy ügyfeleinknek egy olyan szalonélményt kínáljunk, amely ügyfélközpontú értékesítési és szervizfolyamatokkal egyesíti a belső és külső dizájn modern luxusát, annak érdekében, hogy egy kellemes környezetet teremtsen, amely kiemeli járműveink szépségét és funkcionalitását. Az új épületkomplexum közel 3600 négyzetméteren fog elterülni, kiemelt munkakörülményeket biztosítva kollégáink számára. A projekt költségvetése eléri a 3 milliárd forintot, melynek harmada önerő, a többi pedig banki finanszírozás.

Összességében tehát elmondható, hogy az értékelésben mennyiségi és minőségi mutatók is figyelembe lettek véve, melyekből a Mercedes-Benz Miskolc 2023-ban is kihozta a maximumot.

Fotó: Mercedes Benz Miskolc

Balogh József: – Nagy öröm számunkra, hogy ismét a legjobbnak mondhatjuk magunkat! Az „Év Mercedes-Benz Márkakereskedése” cím nem csupán egy díj, hanem a kitartó munkánk és az ügyfélközpontú hozzáállásunk elismerése. Büszke vagyok a kiváló Csapatunk minden tagjára, hogy kétszer is elnyertük ezt a rangos címet!

Természetesen nem pihenünk meg a díj „árnyékában”, hanem továbbra is törekszünk a kiváló szolgáltatások nyújtására és a helyi közösség támogatására. Az idén megnyíló modern márkakereskedéssel egy még magasabb szintre lépünk, tovább emelve a Kelet-magyarországi régió színvonalát, megerősítve gazdasági helyzetét.

Köszönjük minden kedves Ügyfelünknek a belénk vetett bizalmát, nekünk mindig ők lesznek a legfontosabbak!