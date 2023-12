Arthur Miller eredetije magyarra fordítva „Olvasztótégely”, amely nem feltétlenül enged arra következtetni, hogy a darab „boszorkányokról” szól. De hát A salemi boszorkányok nem is igazán a „boszorkányokról”, hanem magukról a szálemiekről szól, ahogyan Rusznyák Gábor verziójának címe is jelöli. – Az eredeti angol „The Crucible” valóban olvasztótégelyt jelent... ami itt Miskolcon, - egy valamikori kohó szomszédságában - nem is annyira elvont fogalom, de semmiképpen nem egy jó cím – már egy színházi előadás számára. A darab ismeretében bátran kijelenthető az is, hogy a szerzőt nem igazán a vasgyártás munkafolyamata ihlette, sokkalta inkább valami olyasmi, hogy hogyan olvaszt egyéneket, individuumokat egyneművé a közös ellenség-kép, a gyűlölet vagy éppen a félelem. Hubay Miklós „A Salemi boszorkányok”-két fordította, s ez benne is van erősen a színházi köztudatban. (Bár ez a cím nekem olyan jellegű magyarosítás, mint amikor az Alient „Nyolcadik utas a halál”-ként adták a magyar mozik). A jó címeket igazából már elhasználták az átíró „elődeim”, Mohácsi János az „Istenítélet”-et, Tasnádi István pedig a „Megszállottak”-at... De mivel ez is egy saját verzió, s ezt valamiképpen szerettem is volna jelezni, hosszas keresgélés után ez lett, ami lett. Aki megnézi az előadást, talán megérti, hogy miért – magyarázza Rusznyák Gábor rendező.