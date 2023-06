Jogos a kérdés: hol található a Pitypalatty-völgy? A térképeken így nem találjuk meg, pedig emberemlékezet óta így hívják a Bükk északi vonulatánál, Miskolc szomszédságában, Sajószentpéter és Varbó között húzódó területet. A völgy hét településének önálló arca, sajátos hangulata van. Viszont azonos a történelmük, közös bennük a szépséges táj, összeköti a völgyfalvakat a Harica és a Nyögő-patak, valamint a számtalan erdei és dűlőút. Ezeken kalandozva eljuthatunk a magas Bükkbe is, vagy gyalog és kerékpárral végigkirándulhatjuk az egész völgyet horgásztavakat, minden domboldalon hangulatos pincesorokat és a tekintetünket akár a Tátráig elvezető kilátópontokat találva.

Az első motorikrégió!

A családi kirándulásokat és gyakorlott túrázóknak való útvonalakat most már akár a telefonunkra is letölthetjük, hiszen a völgy települései összefogtak, és közös honlapjukon, a www.pitypalatty-volgy.hu oldalon bemutatják kínálatukat.

Mivel az a jó, ha a kirándulás a szép élmények és nem a bokaficam miatt lesz emlékezetes, nagyon fontos a lépésbiztonság, amit kiválóan erősítenek a motorikparkok. Ezek a családi „játszóterek” a magashegységeknél már jól beváltak, viszont idehaza a Pitypalatty-völgyben épült ki az első motorikrégió. A völgyből túrázva is el lehet érni a Bükk népszerű célpontjait, ezért akár egy bükki túrára is érdemes itt felkészülni. Sajószentpéter, Sajólászlófalva, Radostyán és Varbó motorikparkjában nincs két egyforma eszköz, mindegyik településen mást fejleszthet a család minden tagja kisgyerektől a nagyszülőkig vagy a baráti társaság, méghozzá biztonságos és játékos módon: billegő táblán, hevedereken vagy épp rugólábakon egyensúlyozva, rögzített kötelekkel, „nomád” fekvenyomópaddal tricepszet, bicepszet erősítve…

Ezek a fejlesztések is a Pitypalatty-völgy turisztikai fejlesztése című (TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00019) projekt keretében valósultak meg, akárcsak a Sajószentpéter határában kialakított Fűzfa-tanösvény, a Pipiske-dombon álló kilátó, illetve a Pitypalatty-völgy élménykínálatát tovább bővítő, felújított vagy épp új épületekben berendezett kiállítások.

Csigakövek, bányászok, horgászok

Az öt kis kiállítás a Pitypalatty-völgy öt jellegzetes vonását ragadja meg. A völgy kapujában, a sajószentpéteri pincesoron a szőlészeti-borászati ismereteinket bővíthetjük. Sajólászlófalván a Pannon-tengeri ősmaradványok, az úgynevezett csigakövek állnak a középpontban. Kondón és Radostyánban két különböző – mezőgazdasági és ipari – életmódot ismerhet meg a látogató. Kondó jelentős bányásztelepülés volt, és máig őrzi ennek hagyományait, ezért itt Bányász Emlékházat rendeztek be a település központjában.

Radostyánban a gazdák életmódja mellett – az ősi templom okán – a völgy régebbi múltjába is be lehet pillantani. Varbón pedig, az újonnan épült Horgászlakban mi másról is lehetne szó, mint arról, hogyan nőtt össze a település élete először az erdővel, azután a vízzel.

Ez az „összenövés” máig érvényes, és a horgásztavak, a lágyan hullámzó dombok, a vidáman várakozó pincesorok, a földfelszínre kibúvó csigakövek együtt adják azt a vonzó alapot, amit tovább színesítenek az új attrakciók.